美股雖創新高 卻是由難以持久的防禦類股帶動

投資人和策略師已經對金融市場呈現的各種不同面相感到不知所措，美股上週創下歷史最高水平，而在債市，政府債券殖利率最近觸及 3 年低點，但分析師表示，仔續觀察美股各產業的表現，可能就可掌握調和這兩個訊號的關鍵。

標準普爾 500 指數、道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數上週三 (3 日) 收創歷史新高，表明投資人對美國經濟深具信心，但在此同時，市場參與者同時也推高政府債券價格，這通常被視為經濟動盪時期的避風港。債券價格和殖利率走勢相反。

然而，就產業層面的股票進行調查顯示，投資人可能不像一開始看來那麼樂觀，包括房地產、公用事業在內的防禦性產業在 7 月一直領先大盤。

R.W.Bird 投資策略師 Willie Delwiche 表示，「乍看之下，股市和債市看來完全不同，」「但是仔細觀察內部，它們其實是同步齊驅。」

根據 FactSet 資料，7 月 1 日至 7 月 5 日收盤時，標普 500 指數上漲 0.7%。領先市場的是房地產類股，平均上漲 2.5%，消費性必需品類股上漲 1.9%，公用事業類股上漲 1.9%。與此同時，被視為週期性產業的類股表現不佳，能源類股下跌 1.4%，材料類股持平，工業類股平均下跌 0.1%。

Sevens Report 總裁 Tom Essaye 在週一 (8 日) 向客戶發表的報告中寫道，價格走勢確認上週的反彈是由殖利率下降和對聯準會 (Fed) 不斷增加的溫和希望所推動的」，並不是對美國經濟持續強勢的信心。

「從中期和長期來看，以『債券代理 / 防禦型』產業為首的市場走勢通常不會維持太長的反彈。因此，如果我們期待這波反彈能夠持續，那麼未來幾週內美股內部類輪轉將非常重要。」Tom Essaye 表示。

可以肯定的是，過去一週的產業表現並未與債市和股市價格走勢所傳達的前景產生協調作用。

根據 Dow Jones Market Data，10 年期美國國債殖利率上週跌至近 3 年來最低水平，而 3 個月期國債殖利率連續 30 個交易日高於 10 年期國債殖利率。

當短期債務收益超過長期債務時，它代表殖利率曲線的「倒掛」。倒掛的曲線表明投資人認為經濟正在惡化，因為投資人投入非常短期的債務以保護資本，而長期債務因擔心未來成長緩慢而受到打折。

Delwiche 說，「當標普 500 指數創下歷史新高，而國內和國際債券殖利率持續低迷時，兩者間仍有一點脫節。」

但仍有理由相信債券投資人過於悲觀，因為美國經濟持續以非常健康的步伐增加就業崗位。

根據 FactSet 統計，預計今年企業獲利仍將成長 2.6%，而 Fed 則認為美國經濟將以 2.1% 的高於趨勢速度成長。

但近期防禦性類股表現優異表明投資人是因希望 Fed 降息而押注股票，並非對經濟持續成長有信心。

Delwiche 說，「要讓週期性類股重回領導大盤角度，就必需觀察經濟數據和獲利報告，讓投資人對下半年的經濟持續成長有一定的信心，」

「如果股市動能只是來自降息，那麼防禦性類股能帶動大盤多久就真的值得重新思考了。」