頂尖基金經理人考夫曼：無論中美協議成否 陸股非買不可

鑑於美中貿易關係的不確定性，陸股前景可能存在風險，但 Artisan Partners 的投資組合經理人考夫曼 (Lewis Kaufman) 認為，投資者無論如何都該買陸股。

「無論最終中美貿易緊張關係的結果如何，其他新興市場都不會有像陸股那樣的強勢。我們想利用這一點。」Kaufman 說道。

「那裡有資本形成的生態系統，在許多新興市場國家，我們很難透過我們想用的工具取得內需，但在中國，如果我想買進醫療保健公司，我有 10 個選擇，如果我要買網路公司，那更有海量選擇。」

考夫曼管理的基金─ Artisan Developing World (ARTYX-US) 因陸股而受惠良多，晨星數據顯示，這檔 5 星級基金過去 3 年表現優於 98% 同業基金，年化報酬率 15% 以上，今年績效更是火爆，達驚人的 33%，在 2019 年全球新興市場股票類排名冠軍，其管理的資產規模超過 20 億美元。

中美貿易戰

自 2018 年 3 月中美貿易戰開打以來，陸股表現一直大幅落後 S&P 500，此段期間上綜指數跌幅大於 6%，而 S&P 500 漲幅大於 12%。

這一年多來，中美互祭關稅，動搖投資者信心，因為他們擔心企業獲利因而下挫，以及經濟成長放緩。

今年五月川普再發難，中美貿易戰升級，中國也隨之報復，一直到 G20 日本峰會後，中美雙方同意重啟貿易談判，緊張局勢才略有舒緩，但究竟何時重啟談判、談判具體時間多長，這些都尚不明確。

中國 vs 其他新興市場

考夫曼認為，中美貿易戰雖然有可能更加激化，且中美貿易戰解決的可能性正在下降，但「中國經濟和股市存在著其他新興市場所沒有的強勢點。」

在中國白酒公司貴州茅台就可以看到這一個強勢點。在上海證交所交易的貴州茅台今年股價火燙，迄今漲幅約莫 70%，反觀全球最大酒類公司 Diageo (DEO-US) 同期漲幅約莫 25% 罷了。貴州茅台也是考夫曼大量持股的企業之一，在其基金持股占比 4.5% 以上。

他提到貴州茅台時表示，「這家 1700 億美元的企業可以說明中國消費者規模有多麼龐大。中國人口 13 億人，以人均計算，那仍是一個新興國家，但如果合計 13 億人來看，那裡的市場商機非常龐大。」

考夫曼指出，貴州茅台現在最大的限制因素是供應，因為白酒熟成需要 5 年才能到市場上販售。「目前高端白酒的需求量非常大，但是供應卻很有限，現在數量正穩定增長，如果他們能有更多供應量，他們的銷售量可能就更多。」

另一個中國消費者帶動的股票是 TAL 教育集團，這是一個課餘教育公司，考夫曼在整體投資組合中 TAL 持股占比近 5%，該公司在美上市的股價今年漲幅超過 47%。

「在學校的表現差異與未來大學好壞息息相關，而大學好壞最終又決定了在中國的發展前景。」考夫曼解釋。

考夫曼管理的基金同時持有阿里巴巴、Nvidia 和 HDFC 銀行股等。