蘋果遭空襲！美券商預測：今年新iPhone銷售慘 基本面恐惡化

美國券商 Rosenblatt Securities 週一 (8 日) 將蘋果股票評級修下調至「賣出 (Sell)」，主因是預測蘋果 2019 年下半年推出的新 iPhone 銷售將令人大失所望，而且明年將面臨「基本面」惡化。

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 週一盤中股價下跌逾 2%，截稿前暫報，每股 199.65 美元。

蘋果股價走勢圖。(圖片：investing)

美國券商 Rosenblatt Securities 週一 (8 日) 發布報告表示，儘管蘋果具有充足的現金流，和有意義的庫藏股計畫，基於蘋果令人失望的銷售趨勢，該公司未來 6-12 個月將面臨基本面惡化。

Rosenblatt 週一將蘋果股票評級從「中性 (Neutral) 」下調至「賣出 (Sell)」，並將蘋果目標價維持在每股 150 美元。

Rosenblatt 預測，今年秋季推出的新 iPhone 的銷售將令人失望，iPad 銷售增速將在下半年放緩，就算 HomePod、AirPod 和 Apple Watch 等其他產品的銷售增長，也可能無法助益蘋果總營收。

依據 Rosenblatt 銷售數據顯示，iPhone 2019 年上半年的銷售疲軟，5 – 6 月整體銷量持續不佳。產能方面，iPhone XR 第三季訂單放緩中，以為今年秋季新機做準備，預計第二季銷量也將下降。

依據 Rosenblatt 銷售數據顯示，iPhone XR 第三季訂單放緩中。(圖片：AFP)

Rosenblatt 預測，由於今年新款 iPhone 升級有限，預計蘋果 2020 年才會推出 5G 手機，大規模的換機潮將推遲至 2020 年下半年才會出現。

Rosenblatt 不看好備受矚目的蘋果服務營收，該券商表示，在經歷過去 4 到 6 季強勁的服務營收增長，隨著 Apple Music 和 Apple News+ 推出後，預估蘋果服務營收增長將開始放緩。

花旗與高盛近期報告顯示，貿易戰拉鋸之下，華為禁令醞釀的蘋果抵制潮，讓蘋果 iPhone 在中國的銷售可能攔腰砍半。

事實上，蘋果 iPhone 除了在大中華地區銷售放緩外，在印度也頻頻失利。

根據外媒報導，印度第 1 季 iPhone 出貨量比去年同期下降 42％，儘管透過折扣優惠吸引買氣，4 月 印度 iPhone 買氣回溫，5 月和 6 月，iPhone 印度銷量再次下滑。

然而蘋果並非全然遭遇看空，投資根行和資產管理公司 Needham 認為蘋果轉向服務業務具有價值，將蘋果列入了「確信買入名單 (conviction list)」。