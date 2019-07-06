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自嘗苦果！蘋果賠償三星6.83 億美元違約金

三星Q2本來更慘！蘋果 6.83 億美元違約金意外折抵。(圖片：AFP)
三星Q2本來更慘！蘋果 6.83 億美元違約金意外折抵。(圖片：AFP)

受到全球記憶體晶片價格下跌與需求疲軟的影響，三星 (Samsung) 週五 (5 日) 發布黯淡的 2019 財年第二季初步財報，值得注意的是，若沒有來自蘋果一次性利得，三星第二季財報業績可能慘上加慘。

隨著 iPhone 銷量不如預期，蘋果 (AAPL-US) 未按照簽訂採購合約向三星顯示購買足夠的 OLED 螢幕，外媒分析報導，蘋果預計第二季將賠償三星顯示 (Samsung Display) 公司 6.83 億美元，遠遠超過早前預估的 1.7 億美元

三星週五已表示，Q2 財報已確認蘋果將對其支付，但沒有提供更多細節。

三星週五預計營業純益將較去年同期減少超過 56%，三星可能寫下連續 3 季營業純益遜於前一年同期紀錄。

三星第二季初步財報

  • 預估純益：6.5 兆韓元 (約 56 億美元)，優於預期 6.01 兆韓元，年減 56.3%。
  • 預估營收：56 兆韓元，優於預期 54.6 兆韓元，年減 4.2%。

三星顯示早前專門為蘋果投資 A3 新廠，獨家為蘋果生產 OLED 螢幕，月產量可達 10.5 萬片，而為確保三星供應無虞，蘋果還特地與三星顯示簽訂採購合約。

iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max  採用  OLED 螢幕。(圖片：AFP)
iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max  採用  OLED 螢幕。(圖片：AFP)

隨著 iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max  銷量不如預期，蘋果採購量遠遠未達合約要求水平，三星 A3 新廠產能未及一半，導致蘋果須依照合約向三星顯示支付違約金。

今年 6 月的報導稱，蘋果和三星曾開會討論賠償金替代方案，但雙方未達成共識，蘋果才不得不支付這筆 6.8 億美元的賠償罰金。

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