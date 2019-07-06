自嘗苦果！蘋果賠償三星6.83 億美元違約金

受到全球記憶體晶片價格下跌與需求疲軟的影響，三星 (Samsung) 週五 (5 日) 發布黯淡的 2019 財年第二季初步財報，值得注意的是，若沒有來自蘋果一次性利得，三星第二季財報業績可能慘上加慘。

隨著 iPhone 銷量不如預期，蘋果 (AAPL-US) 未按照簽訂採購合約向三星顯示購買足夠的 OLED 螢幕，外媒分析報導，蘋果預計第二季將賠償三星顯示 (Samsung Display) 公司 6.83 億美元，遠遠超過早前預估的 1.7 億美元。

三星週五已表示，Q2 財報已確認蘋果將對其支付，但沒有提供更多細節。

三星週五預計營業純益將較去年同期減少超過 56%，三星可能寫下連續 3 季營業純益遜於前一年同期紀錄。

三星第二季初步財報

預估純益：6.5 兆韓元 (約 56 億美元)，優於預期 6.01 兆韓元，年減 56.3%。

預估營收：56 兆韓元，優於預期 54.6 兆韓元，年減 4.2%。

三星顯示早前專門為蘋果投資 A3 新廠，獨家為蘋果生產 OLED 螢幕，月產量可達 10.5 萬片，而為確保三星供應無虞，蘋果還特地與三星顯示簽訂採購合約。

iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max 採用 OLED 螢幕。(圖片：AFP)

隨著 iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max 銷量不如預期，蘋果採購量遠遠未達合約要求水平，三星 A3 新廠產能未及一半，導致蘋果須依照合約向三星顯示支付違約金。

今年 6 月的報導稱，蘋果和三星曾開會討論賠償金替代方案，但雙方未達成共識，蘋果才不得不支付這筆 6.8 億美元的賠償罰金。