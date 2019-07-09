小巫見大巫！比爾蓋茨：蘋果賈伯斯會魔法

微軟共同創辦人，世界第二富的比爾蓋茲（Bill Gates ) 近期接受媒體訪問，自嘆他和賈伯斯的關係就像小巫見大巫一樣，盛讚賈伯斯就是蘋果的魔法師，將凋零的蘋果起死回生，搖身一變成為世界上最有價值的公司。

被譽為天才型領導的蘋果電腦執行長賈伯斯（Steve Jobs）2011 年因胰腺癌去世，是本世紀最有名的 CEO 之一，細節控的他有著勇於改變世界的熱情，對藝術與美學有著獨特品味與執著。

賈伯斯獨特的人格特質與領導力，讓旗下員工心甘情願地為他賣命。(圖片：AFP)

賈伯斯獨特的人格特質與領導力，讓旗下員工心甘情願地為他賣命。比爾蓋茲近期接受媒體訪問，他自嘆自己就是個小巫師：「當賈伯斯這個蘋果的魔法師一施展法術，我就看到人們沉迷其中，而我只是一個小巫師，所以這些法術對我無效。」

蓋茲盛讚賈伯斯：「我還沒有遇到過任何一個人，在挑選人才方面，能像他那樣超乎常人，具有激勵人心的能力。他帶來一些令人難以置信的積極與韌性。」

蓋茲還表示，賈伯斯將走向死亡的蘋果起死回生，搖身一變成為世界上最有價值的公司，這樣的成功經驗是無法複製。

早前，比爾蓋茲近期接受媒體訪問自爆，讓他至今無法釋懷的「最大錯誤」，就是讓 Google 有機會推出 Android 這種非蘋果的手機作業平台，這讓微軟失去價值 4000 億美元的市場。

儘管如此，蓋茨表示微軟仍然非常強大。根據 Forbes 的排名，比爾蓋茲是世界上第二富有的人，淨資產為 1029 億美元。