美股盤中─蘋果拖累科技股走低 道瓊下跌逾170點 等待鮑爾聽證會

美國股市週一中場下跌，道瓊指數下跌逾 170 點。蘋果股價走低，拖累了科技股，亦壓低了大盤指數。投資人等待本週稍後，聯準會 (Fed) 主席鮑爾的聽證會。

台北時間 23:40

道瓊工業平均指數下跌 145.11 點或 0.54% 至 26777.01。

Nasdaq 指數下跌 74.85 點或 0.92% 至 8086.94。

S&P 500 指數下跌 16.65 點或 0.56% 至 2973.96。

蘋果股價下跌逾 1%。分析師將蘋果股票的評級由觀望調降至賣出。由於蘋果的 iPhone 銷售令人失望，其他產品的成長亦放緩，預期未來 6 至 12 個月，該公司的基本面將惡化。

其他科技股亦下跌，美光，應用材料與 Lam Research 股價均走低。

華爾街亦等待 Fed 主席鮑爾於週三舉行的聽證會。上週五，美國公布 6 月就業報告強勁，Fed 不確定於本月稍後，是否降息。

分析師說，上週五的就業報告，讓市場大為驚訝，影響了 Fed 降息的展望。Fed 將等待更多證據，而後才會決定是否降息。

上個月，Fed 說將採取適當行動，維持目前的經濟擴張。該談話為降息打開了大門。

分析師說，本週將是鮑爾在 2019 年中，最重要的幾週之一。市場預期 7 月底可能降息一碼，其實 Fed 並未做成定論。

上週，美國股市大幅上漲，主要指數創新歷史高點。