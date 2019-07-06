〈美中關稅戰一週年〉關稅戰精彩過招一週年回顧

自去年 7 月 6 日開始，美國與中國對彼此 500 億美元商品徵收 25% 關稅以來，中美貿易戰已正式滿一週年，而截自目前為止，這場全球矚目的貿易大戰已使兩國相互出口減少約 200 億美元。

去年 7 月 6 日，美中關稅戰正式全面開打後，美中出口額已發生明顯變化、雙方出口商持續面臨關稅與降低成本的壓力、全球供應鏈出逃中國大舉搬家，並徹底改變全球農產品貿易格局。

貿易出口額影響

到目前為止，這已使兩國相互出口減少約 200 億美元。依據貿易數據顯示，美國遭遇嚴重的出口打擊，對中國的出口下滑 38% ，即 230 億美元，降幅相當於中國全年出口總額的 15% 左右。

中國出口美國的貿易總額下降 14%，即 180 億美元，相當於中國每年對美出口總額的 3%。

隨著去年 7 月關稅戰開打後，美國對中國出口額隨即開始萎縮，但中國卻到 4 個月後才開始顯著下滑。

Peterson Institute for International Economics 高級研究員 Gary Clyde Hufbauer 解釋，這種滯後效應主因是，美中出口商品類型不同。

去年 7 月關稅戰開打後，美國對中國出口額隨即開始萎縮。(圖片：AFP)

探究首輪關稅清單，中國主要對美國農產品和化石燃料徵收關稅，而且中國很容易從其他國家購買這些產品，然而，美國向中國出口的大部分產品都是利基產品，包括首輪關稅瞄準特殊工業產品，如減壓閥、電纜、積體電路和熔斷器。

北京主要針對從美國進口的農產品和漁業產品，這打擊美國大宗商品市場，因為中國大宗商品進口有許多替代供應商。

供應鏈大搬風

受到關稅的壓力影響，許多在中美企已開始將產線從中國轉移， Bain＆Company 副總裁 Gerry Mattios 表示，最初採取觀望態度的企業開始重新調整其供應鏈。

特別是蘋果與其供應商紛紛吹起世紀大搬風。去年 10 月蘋果無線耳機 AirPods 代工廠歌爾聲學 (Goertek) 成為首家將產線移到越南的中國企業。

11 月傳出仁寶、和碩、欣興、緯創、台郡、美律等台灣蘋果供應鏈，也逐漸強化台灣或積極投入東南亞布局，降低中國產能比重。

全球農產品貿易格局驟變與產地議題備受矚目

除了企業大搬風之外，貿易戰還徹底改變全球農產品貿易格局。去年 7 月至今年 4 月，巴西對中國黃豆和其他油籽出口量年增 48%，加拿大出口量增長 52%，取代更為昂貴的美國。

關稅戰開打後，美國燃料出口中國降逾 50%，俄羅斯燃料出口卻增長 40%。此外，越南、墨西哥和韓國取代中國，增加對美電氣設備和機械出口。

野村控股分析師表示：「越南可能從美中貿易中最大贏家。」然而，市場觀察人士表示，越南對美國的出口的洗產地爭議，也逐漸受到美國重視。

6 月下旬，美國總統川普暗示，為了躲避關稅，中國將商品移往越南「洗產地」，如果越南不加以打擊，將對越南徵收懲罰性關稅，美中貿易戰儼然觸發了全球貿易大戰。

美中貿易戰重大事件簿

2018 年 3 月 8 日：美國祭出鋼鐵鋁關稅

2018 年 4 月 1 日：中國對約 30 億美元美輸中商品加徵關稅

2018 年 6 月 15 日：川普政府以智慧產權與技術竊盜和貿易不公為由，揚言對 500 億美元的中輸美商品徵收 25% 的關稅。

2018 年 7 月 6 日：中美兩國互祭 340 億美元商品加徵關稅 25% (第一回)

2018 年 8 月 23 日：中美兩國互祭 160 億美元商品加徵關稅 25% (第二回)

2018 年 9 月 17 日：川普政府揚言對 2000 億美元中輸美商品加徵關稅

2018 年 9 月 18 日：中國反擊，威脅對 600 億美元美輸中商品加徵關稅

2018 年 9 月 24 日：美對中 2000 億美元商品加徵關稅 10%；中對美 600 億美元商品加徵關稅 5%-10%

2018 年 11 月 1 日：美國總統川普與中國領導人習近平熱線重啟談判

2018 年 11 月 26 日：川普威脅對 2000 億美元中輸美商品提高關稅稅率

2018 年 12 月 1 日：阿根廷 G20 峰會上，川習會宣布貿易休戰 90 天

2019 年 1 月 7 日：美中貿易談判恢復

2019 年 2 月 24 日：川普延遲對 2000 億美元的稅率提高至 25%，稱美中貿易談判取得實質性進展，計畫在川普佛羅里達州「海湖莊園」舉行簽約峰會。

2019 年 5 月 5 日：川普稱談判進展太慢，中國試圖重新談判且背信，揚言將對中國提高關稅稅率。

2019 年 5 月 10 日：美對中 2000 億美元商品加徵關稅從 10% 調升至 25%

2019 年 5 月 16 日：美國商務部將華為列入美國貿易黑名單

2019 年 5 月 31 日：中國商務部宣布即將實施的不可靠實體清單因應華為禁令

2019 年 6 月 1 日：中對美 600 億美元美國商品清單加徵從 10% 至 25% 關稅

2019 年 6 月 2 日：中國國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，釐清中美經貿磋商基本情況與時間線，並批判美國多次出爾反爾

2019 年 6 月 4 日：美國貿易代表辦公室和美國財政部發表聯合聲明，抨擊美中兩國貿易談判性質與歷史

2019 年 6 月 18 日：川普熱線敲定 G20 川習會

2019 年 6 月 29 日：G20 川習會後美中休兵，華為解禁，美暫停對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅，美中談判再度重回正軌