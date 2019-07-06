所謂的經濟冷戰 嚴重程度 超乎想像

鉅亨網編譯郭照青 2019年7月6號0點34分

法國企業遊說團體總裁說，目前的全球貿易戰 "讓人極度擔憂"，可能讓多年來上升的生活水準為之反轉。

在法國企業聯盟的一次會議上發表演說時，法國企業行動聯盟 (MEDEF) 總裁貝齊奧 (Geoffroy Roux de Bezieux) 告訴 CNBC 電視台說，自由貿易創造了巨大財富。

「它讓數億人走出了貧窮。目前所謂的經濟冷戰，極度讓人憂心，」他於週五說道。「我們呼籲要發展多邊關係。」

目前為止，美國已對 2500 億美元的中國商品課徵 25% 關稅，北京亦對數百億美元的美國商品加徵關稅。中國於週四說，若要達成貿易協定，美國必須取消所有對中國商品加徵的關稅。本週，美國政府加強對歐洲施壓，威脅將對額外 40 億美元的歐盟商品加徵關稅。貝齊奧說，他非常擔憂對歐洲的衝突升高。

在週五的會議中，法國企業協會主席卡格尼 (Pascal Cagni) 亦告訴 CNBC 說，川普總統鎖定歐洲貿易，是一項 "明顯的擔憂"。

他宣稱，美國縮減開支，創造出了一種氣氛，導致外國對主要歐洲國家的直接投資，大幅削減。

卡格尼說，這個世界需要在中國的國家資本主義與美國新的積極貿易立場之間，找到一條中間路線。

同時，在歐洲，法國出現黃衫軍抗議事件，義大利出現了民粹政府，英國則有意脫歐。具齊奧說，這些事件爆發，全都因為相同的現象，即在成長的榮景中，民眾總是無感。

貝齊奧說，這就是這次會議的主題。企業需要確保讓更多的人，享受到上升的生活水準。