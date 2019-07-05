【華冠投顧】台股量縮整理盤、材哥偷偷創新高



◆大盤趨勢

由於市場觀望美國就業數據，造成台股今天量縮表現，不過 K 線尾盤收十字線，下周帶量就會是方向。由於許多個股的營收表現不差，有許多公司創新高記錄，雖美中貿易戰變數仍在，但後續若美國商務部的清單出來，則市場可望正向解讀，帶動全球股市向上。唯，周五的就業數據，若是持平或小幅成長，則市場預期的降息機率降低，短線國際股市將會震盪；相反的，如果就業數據低於預期，則市場將會增加降息的期望，股市可望反應資金行情。

騏遠認為，近期美國的經濟數據走弱，主要的原因是美中貿易戰，只要雙方能夠讓步，一起共享 5G 大餅，則全球經濟將可望重回常軌。而明年是美國總統的選舉年，原則上股市走高，有助於川普連任之路。因為不宜對股市過度悲觀。從被動元件近期反彈到季線，就可得知經濟下行的空間有限，等待第四季、年線扣抵值進入低檔區，則台股自然出現向上的推力，好股則優佈局之。

今天強勢族群，若在業績題材的遊戲股身上，而繼昨天被動元件反彈之後，二極體、MOSFET 也接棒續強表現。不意外，反彈的格局會不斷的輪動表現，加上台股已有 7 成個股完成填息，代表下半年的景氣值得期待，因此跌深的類股，都可多加留意。例如：矽晶圓、蘋概股、資產股等，都可受惠下半年的蘋果開發商大會、境外資金回流等，而逐步推升走高。今天騏遠帶學員佈局一檔低基期的” 未來題材” 股~「材哥」，除了現買現賺之外，股價也創近期新高，突破年線反壓！

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

