【華冠投顧】台股小漲+9點作收!

◇武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、4994 傳奇

◆台股盤勢分析: 回測箱底

外資放假，台股量縮震盪。台北股市早盤小漲 + 9 點開出，雖然一度突破『箱頂』，重返 10800 點大關；但是在獲利賣壓湧現下，指數開高走低，終場小漲 + 9 點作收，收在 10785 點，成交量 851 億。

在美股休市下，台股今天表現明顯『淡定』。這星期台北股市可以說是洗了一場『三溫暖』；從星期一的『興奮劑』，到星期三『胖手指』，指數的波動已經讓市場看法分歧。更精確的說… 應該是市場不想預期多空，所以一面倒出現『選股不選市』的看法。從技術面來看，今天出現的量縮十字 k 線，顯示下星期將有明確表態；但是從近期的籌碼變化來看，目前撐起台股的力量，就是廣大的投資大眾。

但就如我們先前說的… 水能載舟、也能覆舟；盤勢短線輪動速度過快，投資人在追價過程中，並無法獲得太多報酬。因此，就算目前盤勢多空表現『勢均力敵』；但是在資金有限的情況下，上檔空間有限。只要一但觸發停損賣壓，預估台股就有『回測箱底』的壓力。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

3163 波若威、8044 網家、8121 越峰、4935 茂林 KY、3260 威剛、1736 喬山、5305 敦南、、6155 鈞寶、8462 柏文… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

6274 台燿、2399 映泰、3227 原相、2520 冠德、1477 聚陽… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

