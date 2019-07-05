【華冠投顧】國巨，再度上噴之基本雛形漸顯現！



川普再度發文砲轟，中國與歐洲為了貿易競爭優勢，繼續在玩匯率操縱的遊戲。這也讓市場擔心中、美雙方的下一個衝突點，可能會在這個議題上引爆。但美國若出手干預美元，壓抑美元匯率，這對於股市來說，也不見得是件壞事。

而這『任務』或許就得派遣聯準會來出手了！

台北時間今晚即將公布的，美國六月季調後非農就業人口變動，預估值 16.0 萬人，遠高於前值 7.5。這數據，可當作美聯儲在七月份的利率決議之風向球。而近期美聯儲也曾暗示，目前貿易戰的問題導致經濟放緩，在這些不確定因素持續干擾之下，我們認為有必要調降利率。若未來果真採寬鬆貨幣政策，那就對上川普的口味了！這下子，股市將持續走多？當然，這雖是利多，但股市的升降因素眾多，不能光由這點即斷定一定會續漲吧！所以，後市仍須以客觀之角度來看待這市場為妥。

另外消息指出，美、中雙方貿易代表將於下周回到談判桌，且續觀察後續之發展。

包括美、台股目前依然維持著多市的架構。台股依目前情勢觀之，已初具再次往上大幅急噴之基本雛形。但上方之短壓區又近在咫尺，仍須留意其下壓力道。下周暫觀測 10830-10887 之區間的反壓力道如何？

我們持續關注的 2327 國巨，目前具有往上再度發展之基本雛形，續做多。而 2317 鴻海，目前仍處於高檔整理，再次上噴之雛形漸顯現，預估後市仍具持續向上發展之機

※以上內容由華冠投顧 葉良超分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

