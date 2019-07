天網恢恢疏而不漏？澳本聰 Craig Wright 被爆涉嫌偽造文書掩蓋罪名

專注於加密貨幣領域的資深律師 Stephen Palley 日前針對「Craig Wright 涉嫌竊取已故商業夥伴 David Kleiman 110 萬顆比特幣」一案表示,Wright 或涉嫌偽造文書作為證據呈庭。

這起訴訟案最初於 2018 年 2 月被提起,Ira Kleiman 代表已故兄弟 David Kleiman 指控 Wright 盜竊 110 萬枚的比特幣和知識產權。

根據訴訟狀,Kleiman 和 Wright 過去曾是商業夥伴,共同賺得多達 110 萬枚比特幣,直到 2013 年 4 月 Kleiman 不幸因病辭世,Wright 便偽造了一系列合約,將資產和公司轉移到自己名下。然而,上述指控均遭 Wright 否認。

美國佛羅里達州南區地區法院於 7 月 3 日接收一系列呈庭證據,然而,Palley 發現當中有一份由 Wright 和 Kleiman 簽署的信託契約存在日期差異,應可合理判斷是偽造文書,因此很有可能將導致證據失效。

圖片截取自:Stephen Palley Twitter

根據 Palley 的說法,「雖然文件上註明的日期為 2012 年 10 月 23 日,但文檔描述資料卻表明,內文使用了微軟在 2015 年才創建的字體 Calibri」。簡言之,這份文件是在 Kleiman 去世以後才創建的。

在明確指出 Wright 偽造法庭文件之後,Palley 接著寫道,「法官大人,所謂的比特幣發明者可以穿梭時光隧道,我認為這整件事非常合理。」

I mean it makes sense that the inventor of bitcoin can time travel.

Your honor.

— Palley (@stephendpalley) 2019 年 7 月 3 日

今年 6 月 28 日,Wright 就此案出庭受審時表示,「無法提交比特幣地址清單,且已將 110 萬枚比特幣的訪問權在 Kleiman 去世前轉交給對方」。

當時,Wright 淚灑法庭指出,他確實是比特幣創造者「中本聰」,但隨著比特幣被利用於非法活動的交易量與日俱增,最終在 2010 年決定停止使用比特幣,而 Kleiman 的職責是負責掩蓋 Wright 的踪跡,以免被外界發現其真實身份。

