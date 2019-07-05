新韓銀行嚴厲整肅匿名加密貨幣交易以順應合規發展趨勢

新韓銀行 7 月 1 日表示，目前正嚴加審查涉及加密貨幣交易的帳戶，持續開發專門用於辨識可疑欺詐行為及監控交易的系統，並且指派專職人員分析交易所帳目和檢查交易，目標是徹底解決韓國匿名加密貨幣交易的問題。

新韓銀行發言人透露，「我們已經制定了一項消除金融欺詐的綜合計畫，且將繼續實施預防措施，以避免客戶未來受到傷害。」

根據韓國媒體指出，新韓銀行這項舉措不過是順應業務和合規環境上的變化，才會對既有的客戶審查流程進行改進，並不表示加密貨幣正被韓國銀行系統排除在外。

2018 年 1 月，韓國金融服務委員會（FSC）發布反洗錢準則，下令境內加密貨幣交易皆須採用實名系統，即用戶的銀行帳戶及加密貨幣交易所帳戶均以實名登記，並確認雙方面的登記資料匹配，才能進行資金提存。

意識到資金混合的問題日漸嚴重，FSC 接著又於同年 6 月再向韓國各大銀行施壓，命令銀行必須對加密貨幣相關帳戶展開不間斷的監控，以確保加密貨幣企業將客戶資金和業務資金切割分明。

2018 年末，FSC 負責人對外宣稱，只要遵循年初所訂立的實名制（KYC）準則，銀行則可接受與加密貨幣相關的存款，並無意完全禁止加密貨幣交易。與此同時，韓國農協銀行、國民銀行和韓亞銀行卻陸續遭當局嚴格審查，理由是這幾家銀行都在反洗錢方面措施不足。

如今，隨著國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）新版法規出台，嚴格要求加密貨幣交易所必須共享客戶信息，韓國很可能也將在短期內跟進。

過去，國民銀行 2018 年初時曾一度停止向加密貨幣帳戶提供服務，導致大批新創公司將帳戶轉移至新韓銀行。對此，韓國大型加密貨幣交易所 Bithumb 一名消息人士表示，「韓國政府只允許 Bithumb 使用農協銀行，因此我們跟新韓銀行沒有業務上的關係。」

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