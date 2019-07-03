馬斯克兌現承諾！特斯拉Q2交車量刷歷史新高

儘管在去年年底特斯拉汽車的稅收抵免額從 7500 美元減少一半，電動車製造商特斯拉第二季汽車生產和交車刷新紀錄，優於華爾街預期，其積壓訂單也預告強勁的第三季，消弭市場對電動車持續需求的擔憂。

受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週二 (2 日) 盤後股價飆漲逾 7%。

特斯拉股價走勢圖。

透過物流系統改善的幫助，特斯拉在第二季刷新交車記錄，截至 6 月 30 日的三個月中，生產 8.7048 萬輛電動汽車，並交付 9.52 萬輛車，優於華爾街預期的 9.2 萬輛，較疲軟的第一季增長 51.1%，更打破 2018 年第四季創下的 9.07 萬輛歷史記錄。

特斯拉週二發布一份聲明中提到：「我們堅信已準備好在第三季繼續增加總體產量和交車量。」

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也兌現第二季有望刷新銷售紀錄的承諾。6 月 25 日馬斯克發布郵件宣布，特斯拉有望在本季 (第二季) 交付創紀錄汽車數量。

6 月中旬特斯拉年度股東會上，馬斯克也表示：「特斯拉這一季在每個級別都創了紀錄，如果不到創紀錄，也非常貼近那樣的水準。」

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示：「特斯拉挑戰依然存在，但正朝著正確方向邁出的一步，這些數據甚至高於牛市預期，顯示出該公司的明顯反彈。這是特斯拉值得驕傲的一件事。」

今年早些時候，特斯拉表示將在 2019 年下半年實現盈利，晚於早前預測，並承諾在 2019 年交付 36 萬至 40 萬輛汽車，但許多分析師預測這是難以滿足的目標。