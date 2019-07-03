傳博通正洽談收購 賽門鐵克股價盤後交易暴漲逾20%

在《彭博》週二 (2 日) 報導，博通 (Broadcom) (AVGO-US) 正在洽談收購安全軟體供應商賽門鐵克 (Symantec) (SYMC-US) 後，賽門鐵克股票在盤後延長交易中飆升超過 20%。

近年來，由於雲端安全企業公司已經大舉攻佔企業市場，並且同時出現了一些新創公司以保護行動設備為主業，賽門鐵克一直受到管理層動盪和核心業務遭挑戰的困擾。

前 CEO Greg Clark 在 5 月離職。他雖說是想把更多的時間花在他年邁的父親身上，但卻是在該公司錯過第 4 季營收預期後離職。根據當時的聲明，賽門鐵克董事、前 Novellus Systems CEO Richard Hill 被任命為臨時總裁兼 CEO，立即生效。

Clark 於 2016 年接替 Michael Brown 成為 CEO。

在《彭博》報導這項消息後，賽門鐵克股價攀升至 27.35 美元。該股票週二以 22.10 美元的價格收盤，在過去 2 年中流失約三分之一的市值。

晶片製造商 Broadcom 一直在大肆收購，去年以 190 億美元的價格收購 CA Technologies。但川普政府阻止了其收購高通 (QCOM-US) 的意圖。