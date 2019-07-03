美股盤後 — 費半跌！貿易擔憂愁雲未散 標普再刷歷史新高

週二 (2 日) 美國威脅向歐盟祭出新一輪關稅後，抑制美中休戰的樂觀情緒，費半收跌 1.38%，三大指數僅小幅上揚，標普連續 2 個交易日刷下歷史高點。

週二 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 69.25 點，或 0.26%，收 26786.68 點。

那斯達克指數上漲 17.93 點，或 0.22%，收 8109.09 點。

標普 500 指數上漲 8.68 點，或 0.29%，收 2973.01 點。

費城半導體指數下跌 20.72 點，或 1.38%，收 1476.83 點。

標普板塊示意圖。(圖片：finviz)

費半指數未延續昨日漲幅，週二收跌 2.65%。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.93%；NVIDIA (NVDA-US) 下挫 2.37%；威騰電子 (WDC-US) 下跌 2.66%。

博通 (AVGO-US) 下跌 1.67%；美光 (MU-US) 下跌 1.27%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.66%；AMD (AMD-US) 上漲 0.13%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.15%。

尖牙股 (FAANG) 集體上揚。Netflix (NFLX-US) 上揚 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.63%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.15%；臉書 (FB-US) 上揚 1.04%。

10 年期美債跌至 1.976%，金融股集體下滑。高盛 (GS-US) 下跌 0.38%；花旗 (C-US) 下跌 0.42%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.27%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.95%。

台股 ADR 盡數走低。日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.13%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.76%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.66%。

原油價格暴跌重擊能源股，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.08%，雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.53%。

企業消息方面

週二特斯拉收跌 1.15%，至每股 224.55 美元，盤後時段傳出，特斯拉第二季汽車生產和交付目標刷新紀錄，交付創紀錄 9.52 萬輛，生產 8.7048 萬輛電動汽車，積壓訂單也預告強勁的第三季，激勵其盤後股價飆漲逾 7%。

特斯拉股價走勢圖。

由於美國與歐盟對波音與空中巴士非法飛機補貼問題陷入相互指責，美國貿易代表署 (USTR) 提議對歐盟價值約 40 億美元商品祭出新關稅清單，波音週二股價小幅下跌 0.61% 至每股 354.16 美元，為道瓊指數中表現最差的個股。

華爾街分析

美國向歐盟揚言加徵關稅，美中貿易協議仍未解，貿易糾紛再度浮出水面，週二美股三大指數僅小幅上揚。

華爾街近期希望聯準會降息以維持美國經濟強勁增長，全球央行轉向寬鬆政策，此外，7 月創下美國最長的 (逾十年) 經濟擴張期紀錄。

BMO 資本市場美國利率策略負責人 Ian Lyngen 週二表示：「關稅議題提醒世人川普的貿易戰還沒有實際結束，有一點是肯定的，G20 結果緩解了聯準會對全球經濟面臨不確定性擔憂，但目前樂觀情緒正在迅速消退。」

Spectrum Management Group 董事總經理 Bob Phillips 表示：「所有事情都是雙向的，聯準會 7 月份將如何處理利率問題？然後所有地緣政治問題基本上都是每日頭條，每當市場停滯不前，焦慮情緒就高漲，並達到恐懼頂峰。」

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在一份報告中指出：「當前的經濟擴張是最令人厭惡的一次，因為悲觀主義者認為這與收入和財富最不平等的時期。

Ed Yardeni 預計此擴張將持續到 2019 年以後，他寫道：「2018 年衝擊極為嚴重。人們普遍擔心這種情況可能很快再次發生，限制投機過度行為。」

美股將於美東時間週三提前休市，週四休市，並在週五恢復正常交易。