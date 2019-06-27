想跟松下分手？特斯拉秘密研發自家電池

2014 年特斯拉與松下簽署廣泛合作協議以來，特斯拉正計畫研發自家電池，以降低對松下 (Panasonic) 的電池供應依賴。

週三 (26 日) 特斯拉 (TSLA-US) 現任和前僱員爆料，特斯拉有一個秘密實驗室，正秘密研發自家電池，希望減少對松下 (Panasonic) 的電池供應依賴，以降低電動車成本並提高電池性能。

IHS Markit 的研究顯示，電動汽車的主要成本構成是電池組和電池。若特斯拉研發自家電池成功，該公司就無需向外部供應商或合作夥伴購買電池或共用數據與資源。

特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 坦承，特斯拉過去受到「電池限制」。(圖片：AFP)

6 月初特斯拉年度股東大會，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 坦承，特斯拉過去受到「電池限制」，因為電池的短缺限制了特斯拉電動汽車和儲能係統（Powerwall 和 PowerPack）的生產和銷售。

特斯拉員工指出，特斯拉於美國加州加藤路 (Kato Road) 上設有一個「臭鼬實驗室」(Skunkworks Lab)，鄰近加州超級工廠，特斯拉在該實驗室中進行電池製造研究。

目前特斯拉電池研發團隊的員工，專注於設計和原型化先進的鋰離子電池，以及新設備和工程，目標讓特斯拉能夠批量生產自家電池，以大幅降低成本。

然而，即使特斯拉開始製造自家電池，特斯拉也不太可能馬上切斷與松下和其他電池供應商的關係。

特斯拉員工表示，特斯拉最有可能與松下和 LG 合作，提供上海超級工廠生產的 Model 3 車型的電池。上海超級工廠預計 2019 年底開始生產，2020 年開始批量生產。

截稿前，特斯拉和松下沒有回應評論請求。