美股盤中─貿易不確定性依舊 股市進行整理 小幅走低

美國股市週二中場小幅走低。美國威脅對歐洲商品加徵關稅，抵銷了華盛頓與北京貿易休兵帶來的樂觀氣氛。

台北時間 00:14

道瓊工業平均指數下跌 24.34 點或 0.09% 至 26693.09。

Nasdaq 指數下跌 13.31 點或 0.17% 至 8077.86。

S&P 500 指數下跌 1.71 點或 0.06% 至 2962.62。

美國政府週一威脅將對 40 億美元的歐盟商品加徵關稅。美國與歐盟相互指責提供自家飛機製造商不當補貼，爭議已達 15 年之久，新的關稅讓爭議進一步擴大。

分析師說，加徵關稅讓歐盟需課稅商品總額達到約 250 億美元，也顯示川普的貿易戰並未結束。G20 高峰會帶來的樂觀氣氛，很快被抵銷。

週一，晶片股與其他科技股推升 S&P 500 上漲至新高點，中美貿易談判有所進展，提供了股市利多。美國總統川普與中國國家主席習近平在 G20 高峰會場外會晤後，同意停止加徵關稅。

儘管川普說，兩人相談甚歡，但他於週一仍說，與北京達成的任何協定，將傾向有利華盛頓。

本月，美國經濟擴張將達 10 年之久，創下美國史上最長擴張期間。但這段期間，美國 GDP 成長並不理想。

分析師說，目前的經濟擴張，是最讓人痛恨的一次，悲觀者聲稱這與最嚴重的貧富不均有關。