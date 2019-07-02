川習會開綠燈 投資人轉進高風險股票 棄守防禦型股票

對投資人來說，上週末的川習會像是大開綠燈，告知他們可以放手攻擊。

據《彭博》報導，在 G20 峰會後，美中貿易緊張局勢有所緩和，川普甚至同意放寬對華為購買美國產品的禁令，此一發展為高風險係數及更具周期性的股票提供支持，週一標普 500 指數上漲 0.8%，衝上歷史新高。

野村證券 (Nomura Securities) 跨資產策略師 Charlie McElligott 指出，在貿易戰停火之後，可能促使投資人湧入高風險的周期性股票。

原本在貿易局勢不明，而經濟成長放緩下，投資人偏愛防禦性股票，但自 6 月以來，特別是川習會的前一週，工業股等周期性股票表現出色。

投資人轉進高風險股票 (圖表取自彭博)

這些風險較高的股票，其表現更多受到美元下跌所驅動，主要是因為美元走軟，會讓在全球活動更為敏感的股票受惠。

對於美國聯準會的降息預期，不僅有利於美國，也有利全球經濟，此外，美中也避免了最糟糕的貿易戰，這都使得貿易的環境變得與先前不同。

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis DeBusschere 在給客戶的報告中寫道，寬鬆的央行政策、更寬鬆的金融環境、強大的美國勞動力市場以及利潤率上升，更支持多方擴張及周期性的股票，而非防禦股。

DeBusschere 指出，過去 3 個月來，超過 3 分之 2 的周期性股票上揚，相對來說，一些表現優異的防禦性股票轉為負面，這是個值得關注的轉變。

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