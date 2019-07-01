川普稱暫不對陸貨加徵新關稅 美股開盤道瓊指數漲逾280點

美中貿易戰暫時休兵，美國總統川普稱，美方將無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加稅；今 (1) 日美股開盤，三大指數走揚，道瓊指數漲逾 280 點。

台北時間週一晚間 9 點 39 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數上漲 281.76 點 (1.06%)，標普 500 指數上漲 35.12 點 (1.19%)，那斯達克指數上漲 135.65 點 (1.69%)。

在此同時，Skyworks Solutions (SWKS-US)股價上漲 7.63%、美光 (MU-US) 上漲 6.54%、高通 (QCOM-US) 上漲 3.62%、蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.04%、聯邦快遞 (FedEx Corp) (FDX-US)上漲 1.70%

川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，雙方決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

川普宣稱，中國承諾購買大量美國農產品；不過，中國官方媒體報導，並未提及「承諾購買大量美國農產品」一事，僅強調，川普希望中國能從美國增加進口。

值得注意的是，川普並未承諾，將華為從貿易黑名單中移除；白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦表示，川普並沒有「大赦」華為，中國仍須解決先前導致貿易談判觸礁的問題，至於貿易談判得耗時多久才能達陣，還無法預測。

除美中貿易緊張情勢緩解外，川普昨 (30) 日也在南北韓非軍事區，和北韓領導人金正恩第 3 度會面，川普還跨越軍事分界線，成為首名於任內踏上北韓領土的美國總統，川金兩人於會晤後決定，重啟核談判。

川普對媒體指出，他和金正恩都同意，雙方的談判團隊，將在 2、3 週內恢復對話。