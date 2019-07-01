【華冠投顧】G20結束，股王漲停，台股大漲164點!

台股上周一跌，周二跌，周三跌，連跌三天洗盤，告訴大家我們出手，結果周四大漲 121 點，今天又大漲噴出 164 點，收在 10895 點，成交量 1452 億元，空頭被軋到吱吱叫!

盤面電子股大漲主導，股王大立光漲停板，台積電填息，再加上鴻海上漲，讓台股大漲，今日量能暴出 1452 億元，不過高檔出利多，大漲噴出後，人多的地方要拼命追股票嗎? 請大家冷靜好好想想…..

台股今天由消息面主導，會不會走類似去年的川習會，會後也是宣佈貿易戰停火 90 天，大家還記得嗎? 隔天 (12/3) 台股爆出 1672 億元巨量，指數拉出大漲 249 點的一根長紅棒，衝上 10148 點，結果一個月後，台股就是從那天 10148 高點一路拉回 800 點，跌至 1/4 9319 點破底之後，才止跌。

強勢股: 大立光 (3008)，易華電(6552)，欣興(3037)，台光電(2383)，南電(8046)，奇鋐(3017)，康控 KY(4943)，聯詠(3034)，全台(3038)，穩懋(3105)，統新(6426)，玉晶光(3406) 以及全新 (2455) 等。弱勢股: 佳龍 (9955)，中釉(1809)，喬山(1736)，晶睿(3454) 等。

提醒大家：今日消息面利多大漲，不必追高，建議持股多者，先減碼調節，步步為營，穩健操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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