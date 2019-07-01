【華冠投顧】川習會果然有"驚喜" 台股如期"利多"大漲 『PCB、砷化鎵』續演好戲

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週前半段大盤連續回檔，昇楷上週一 (6/24) 分析了大盤的價量結構，上週二 (6/25) 分析了多頭的控盤邏輯，上週三 (6/26) 分析了美股、陸股與台股的連動，連續三天以不同的角度分析，但所有的分析都導向同一個結論「川習會前量縮回檔是洗盤」。

上週四 (6/27) 更進一步提醒「多頭控盤之精準不僅限於台股，放眼美股、陸股也是如出一轍，再再顯示當多數人還在霧裡看花、擔心害怕的時候，全世界聰明錢早就已經壓寶 "川習會" 行情，連卡位、拉抬、甩轎的過程都長得一模一樣」。

結果是，週末的「川習會」不出意外朝正面發展，今日大盤大漲 + 164 點創波段新高，若是還原權息已逼近今年高點，OTC 指數 + 1.68% 站上季線，再次驗證「太陽底下沒有新鮮事、凡事都有人會先知道」，看得懂先知先覺者的操作手法，剩下的就是搭順風車搶錢了！

見到大盤大漲創高，老問題可能又是～"台股會漲到哪裡？漲到何時？是拉逃命波嗎？…" 結論還是老話一句「先不預設高點」，說實話在除權息不斷蒸發點數的當下也很難預估，更何況行情若真要結束必定會先見到「止漲徵兆」（就像本波起漲前昇楷見到「起漲徵兆」並據此精準抓到多頭「會在 5/30 摩台結算日展開反擊」、「會在 6/19 台指期拉高結算」的道理一樣），屆時再來調整策略不遲，昇楷也會在第一時間提醒大家。

＜操作策略＞

追蹤昇楷發文的好朋友都知道，自 6/20 起的操作焦點主要鎖定『PCB 族群』以及『砷化鎵族群』，一個多星期以來，此兩大操作主軸儼然成為了台股多頭領頭羊。

在『砷化鎵族群』部分，今天立馬再演好戲，「川習會」對蘋果及華為皆為利多，有 "蘋果光" 也有 "華為魂" 血統的龍頭《3105 穩懋》一早 09:22 鎖⊕創波段新高 213，砷化鎵磊晶《2455 全新》+9.01% 創反彈新高，已飆漲一段的《8086 宏捷科》亦創 67.8 今年新高。

在操作主軸『PCB 族群』部分，昇楷連日於 Line@點名的《3037 欣興》攻上漲停，《6213 聯茂》+8.26% 創歷史新高，其餘《2316 楠梓電》、《3044 健鼎》、《6278 台表科》、《2313 華通》... 以及上週四 (6/27) 增列的軟板《臻鼎 - KY4958》，今天再次一片紅通通，紛創波段新高，有買就能賺。

上述兩個族群，有跟單的好友逢高記得自設停利，學員就跟著訊息或紀律動作囉！

＜強勢股＞

今日強勢股方面，美國解除對華為部分限制措施，除前述『砷化鎵』、『PCB』族群外，《2330 台積電》開高走高完全填息，《3008 大立光》一字鎖死，其餘如《2449 京元電》、《3406 玉晶光》、《3324 雙鴻》、《6552 易華電》、《3711 日月光投控》... 也紛紛走出大漲表現。

前陣子在利空下打出底部型態的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》，雖然今日相對漲幅不算特別突出，但此族群短線應具輪動機會，又以部分線形相對強勁的二線股為較佳選擇。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，美中貿易戰緩和引發前波飆漲的稀土概念股賣壓出籠，《1809 中釉》、《9955 佳龍》直接跌停鎖死，成為今日少數的弱勢族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。