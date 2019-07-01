【日盛投顧】季線為短中期重要支撐

◆盤勢分析

1.G20 中美雙方休兵，3000 億美元商品關稅緩課，大盤自 11,097 點修正至 10,227 點，回檔 870 點，自 10,227 點反彈起算，前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點。週一加權指數最高點 10,915 點創反彈高，已逼近反彈係數 0.8，最低點 10,821 點守穩 5 日線（10,752 點）、10 日線（10,747 點）、季線（10,697 點）、月線（10,634 點）、半年線（10,402 點）及年線（10,397 點），終場指數上漲 164.63 點，漲幅 %，收在 10,895.46 點，成交金額為 1,453.77 億元，大於 5 日均量（1,104 億元）及 20 日均量（1,075 億元），創 06/24 以來最大量。三大法人合計買超 124.65 億元：外資買超 72.31 億元、投信買超 19.84 億元、自營商買超 32.50 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

（2）、均線：支撐為季線（約在 10,700 點）附近，壓力為 10,000 點至 11,097 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（78）位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 1.68%，收在 139.43 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（82）位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、PA、散熱、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

半導體、5G、PCB、蘋概、工業 4.0 強彈

1. 半導體：美國有條件放寬零組件出貨華為，2330 台積電填息，3711 日月光投控、2449 京元電回神，IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

2.5G：世界各國都在拚 5G 商轉，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長。

4. 蘋概：3008 大立光、3406 玉晶光、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡等喜迎蘋果拉貨。

5. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。