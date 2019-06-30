上半年繼續大漲 反壟斷調查難抵投資人擁抱大型科技股

到目前為止，2019 年是美國大型科技企業成長的一年，而在此同時，美國立法機構和監管機構也在質疑這些企業要多大才算是太大。

FAANG 股票中的 4 個：臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Netflix (NFLX-US)，在過去 6 個月中的市值至少加了 25%。微軟 (MSFT-US) 目前是美國最大的上市科技公司，市值超過 1 兆美元，自 2019 年初以來，其股價也成長了 31% 以上。

自今年年初以來，只有谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的成長率為 3.6%。

在該集團中，臉書的股價漲幅最大，自今年年初以來超過 47% 以上，市值達到 5509 億美元。Netflix 股價上漲超過 37%，而蘋果和亞馬遜股價均上漲超過 25%。

在此期間，美國和國際間的立法機構和監管機構對大型科技股提出了批評。一些懷疑論者，包括總統參選人麻州參議員 Elizabeth Warren 都表示科技公司已經變得過大，濫用他們所謂的市場主導地位。

雖然在 Warren 發表其政策提案前，「分拆大科技」的呼聲已經浮出水面，但投資人似乎在本月初時曾認為有極高的可能性。臉書、Alphabet、亞馬遜和蘋果的股票暴跌，更有報導指稱美國最高反壟斷監管機構正在分擔對這些公司的監管責任。

但即使在過去一個月裡，除了 Alphabet 之外的所有企業的股價都明顯上揚，這表明投資人仍然對科技產業的持久力充滿信心。臉書的股票在 4 月某日盤後走升，當時該公司表示預計提撥高達 50 億美元的一次性準備金，以應對聯邦貿易委員會 (FTC) 調查其是否違反 2011 年的法令。

今年其他主要科技股也有個良好的開端。

Snap (SNAP-US) 比其他科技巨頭小得多，市值只有 192 億美元，今年來出現爆炸式增長，股價上漲近 160%。本月稍早，BTIG 分析師寫道，由於該公司推出新產品和貨幣化機會，投資人一直密切關注該公司的股價回升。

另一方面，特斯拉 (TSLA-US) 在進入成本削減模式後，今年開局更為動盪。該公司市值 395 億美元，其股價在 2019 年下跌超過 32%。