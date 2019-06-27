用比特幣投資股票的投資人超愛特斯拉 遙遙領先其餘資產

說到特斯拉 (TSLA-US)，它可能有一大堆仇人，空頭繼續放空其股票；但在密貨幣的世界裡，馬斯克 (Elon Musk) 仍然是個咖。

根據 Abra 本週公布的報告，該報告依據其利用區塊鏈技術的投資 app 對 12000 多名投資人進行調查，結果顯示，特斯拉是最受歡迎的投資股，其次是亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOG-US)。

Abra app 可在 iOS 和 Android 平台上下載使用。

Abra 在其《全球投資者洞察》報告中表示，「全球都看多科技股，且絕大多數擁抱特斯拉。」該 app 允許美國以外全球各地的用戶投資特定的高價股和 ETF 的一小部分。最低投資額為 5 美元。

特斯拉的投資中位數價格為 71.64 美元，特別是在馬斯克的祖國南非，比僅僅 24.65 美元的整體中位數高出 191%。一旦 Abra 排除監管障礙獲准在美國推出，就能了解美國投資人對特斯拉有多大興趣。

不過並不是每個人都押注大漲的高科技股，正如下圖所示。例如，在澳大利亞和加拿大，最看好的資產都是黃金。

Abra 被《華爾街日報》譽為 2018 年值得觀察的 25 大科技企業之一。該公司上月宣稱推出產業創舉：提供美國境外投資人利用比特幣投資股票的機會。

Abra CEO Bill Barhydt 當時在新聞稿中表示，「投資金融市場是建立個人財富的基本工具。然而，在美國以外的地區，由於存取和負擔能力問題，全球大多數人口並未投資於金融資產或市場，」「Abra 透過允許更多人參與金融市場來解決這種全球不平等現象。」