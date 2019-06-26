鮑爾說 Fed還在思考是否降息 不能過度反應

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二表示，投資人與經濟學家廣為預期的 7 月降息，並未成為定局。

他說，貿易的不確定性上升及全球經濟的擔憂，可能開始反應到經濟數據裡，但官員並不知道這種情況會持續多久，拖累會有多嚴重。

「我的同事與我想到的問題是，這些不確定性是否會持續對經濟展望構成壓力，因而需要進一步放寬貨幣政策？」鮑爾在紐約外交關係委員會上說。

他說，許多聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員認為，有點寬鬆的政策已變得有其必要。

在 17 位委員中，僅有 10 位有投票權。上週，委員會以 9-1 票決議維持利率不變。

自上週 Fed 政策會議後，3 位 Fed 官員公開表示支持降息，一位採取觀望態度，與鮑爾類似。

鮑爾說，Fed 官員很關心貨幣政策不能對任何各別數據或短期的氣氛改變，做出過度反應。

「過度反應，會有為經濟展望增加不確定性的風險，」他補充說道。

鮑爾雖未明講，但似乎是指即將在日本大阪舉行的 G20 高峰會。會中，美國總統川普與中國國家主席習近平將會晤。貿易談判若有進展，有助恢復金融市場穩定及企業信心。

上週，Fed 雖維持利率不變，但央行已改變了今年初所採用的耐心立場。Fed 的立場已傾向寬鬆政策。