微軟、任天堂及索尼罕見發表聯名信 抗議潛在的加課關稅

有什麼事情可以讓微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、任天堂及索尼 3 家遊戲公司口徑一致，採取共同立場？答案是關稅。

3 家公司向川普政府發表了一封聯名信，表明向中國進口商品課徵高額關稅，將嚴重打擊遊戲產業也傷害員工。他們警告，25% 的關稅上調，代表美國消費者需為遊戲主機多支付 8.4 億美元。

這封聯名信上標示的日期為 6 月 17 日，於當日寄往美國貿易代表辦公室 (USTR)，要求美國把遊戲主機等項目排除在徵稅名單外。

這些公司在信中指出，雖然他們讚賞美國為保護智慧財產權，以及美國高科技領導力所做的努力，但課徵關稅，將對美國消費者與企業帶來不成比例的損害，也無法推動此項目標。

在長達 7 頁的信中，3 家公司警告，去年有 96% 遊戲主機都是在中國製造的，要重新配置供應鏈以節省成本，將帶來難以估計的傷害。

在美中貿易裂痕加大之際，美國總統川普威脅，如果無法達成協議，將對剩下 3500 億美元的中國進口商品，課徵 25% 的關稅。近日聽證會期間，許多企業都認為關稅並不可行，並將打擊企業發展。

聯名信中，3 家公司表示，關稅將嚴重擾亂既有的業務，顯著增加成本，降低遊戲主機的銷售，打擊遊戲及服務的市場獲利，也會因價格上揚，讓這個假日季節，許多美國家庭無法買到新的主機及遊戲。

根據美國智庫 Trade Partnership Worldwide 報告，2018 年任天堂、Sony 與微軟的主機，有 95% 全由中國生產。儘管並非所有主機均運往美國，但增稅必然增加其銷售成本。