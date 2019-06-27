新加坡5月製造業產值大跌 分析師：第3季恐見經濟衰退

新加坡昨 (26 日) 公布數據，5 月份製造業產值較去年同期大跌 2.4%，分析人士指出，隨著全球貿易前景惡化，新加坡經濟可能在第 3 季出現「淺層技術性衰退」。

馬來亞銀行金英證券研究部 (Maybank Kim Eng Research) 在最新一份報告中，已將今年新加坡經濟增長預期，由 1.6% 下調至 1.3%，遠低於政府預測的 1.5%-2.5%。

依據一般定義，當連續兩季經濟成長數據為負值時，被視為經濟衰退。當衰退出現，新加坡央行更可能在 10 月份採行寬鬆政策，以挽救頹勢。

新加坡經濟發展局公布的 5 月份數據，除了年減幅度高達 2.4% 之外，季減幅度也有 0.7%，特別是，如果去除生物醫藥製造，季減幅度也高達 2.6%。

新加坡製造業各個行業中，生物醫藥製造 5 月表現出色，產值年增 8.8%，其次是一般製造業，年增 4.9%。相較之下，電子業、精密工程和化學製造業的產值皆下跌，電子業的減幅更高達 10.8%。

分析師普遍將電子業的下滑歸咎於貿易戰。SIM Global Education 資深講師 Tan Khay Boon 表示，關稅紛爭沒有減弱的跡象，效果已經由情緒面的打擊，轉變至製造業需求的實際下降。

金英證券研究部經濟學家 Chua Hak Bin 和 Lee Ju Ye 表示，製造業本月份還會繼續萎縮，隨著貿易戰擴大到科技領域，美國加大對中國科技公司的出口管制，新加坡是全球電子元件供應鏈的重要成員，也因此受害。