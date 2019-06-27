華為控矽谷新創晶片設計公司竊取機密 遭判敗訴

美國法院週三 (26 日) 判遭到華為起訴竊取商業機密的矽谷新創公司 CNEX Labs Inc 勝訴，華為在美國德州的 Sherman 地方法院，控訴 CNEX 竊取相關記憶晶片控制器，並且偷偷挖腳華為人力資源。

法院判華為敗訴，同時決議 CNEX 沒有對華為知識產權造成任何損害。

兩家公司在近幾年互相指責對方竊取了自己的技術，在經過了長達三週的審理後，陪審團於週三駁回華為對 CNEX 的指控，同時發現 CNEX 創始人，未能及時提交的專利申請。

這項商業機密糾紛，始於 2017 年 12 月，當時華為對 CNEX 的聯合創始人，也是華為前任員工的 Yiren Huang(Ronnie) 提出訴訟，指控其竊取華為專利機密。

而後 CNEX 的律師提起反訴，指控華為只是一名工程師，冒充成潛在客戶，獲取商業機密資訊，之後 CNEX 首席執行長 Alan Armstrong 在華為子公司海思半導體 HiSilicon Technologies Co 發現自己親手編寫的設計圖。

對此華為聲稱，他們沒有竊取 CNEX 任何資訊，法庭紀錄顯示，該名遭指控工程師是受邀與 CNEX 管理人士會面的。

外媒指出，華為試圖以訴訟推翻美國禁令，2012 到 2014 年之間，美國曾有兩家不同的華為分部，遭到美國電信商 T-Mobile 指控華為竊取商業機密。

目前 CNEX 與華為正在討論求償至少 8570 萬美元的賠償金。

華為負責風險管理的副總裁 Tim Danks 說，華為正在審查這一決定並考慮其下一步行動。

Danks 稱該結果為「混合判決」(mixed verdict)，由於 CNEX 創辦人 Huang 過去在華為任期不滿合約規定，法院沒有針對此違約盼任何賠償金，他表示非常失望。

CNEX 發言人表示，陪審團沒有讓 CNEX 向華為索賠任何商業竊取賠償金，因為華為目前受到禁令限制，營收銳減。