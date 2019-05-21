大國博弈下的小國危機：新加坡經濟十年新低

受到中美兩大國間貿易戰的持續延燒，周邊小國紛紛難以自保。新加坡公布今年第一季經濟成長年增率終值僅有 1.2％，萎縮至近十年的低點，同時下修全年經濟成長預測，反映中美貿易戰已影響到企業的投資與獲利。

柱狀: GDP 年率 (%) 線: 出口額 (mn SGD) 資料來源: Trading economics

新加坡公布第一季 GDP 年增率終值僅 1.2％，不僅較先行值 1.3% 下修，也低於市場預期之 1.5％。其中，製造業產值的縮減是主要原因，躉售與零售貿易等也出現衰減。整體商品出口增額明顯萎縮，年增率由上季的 9.2% 縮減至 2.1％。

新加坡為貿易導向國家，整體出口額佔 GDP 高達一倍以上，其中排除油類的出口商品，主要貿易對象國為中國、南韓東協等國。

新加坡貿易工業部 (MTI) 也將今年的經濟預測下修至 1.5％～2.5％，低於先前的 1.5％~3.5％。如同其他區域內的小國一樣，中美貿易戰已波及全球的貿易供應鏈。

新加坡貿易工業部常務次長 Gabriel Lim 表示，中國經濟的下滑，以及中美之間的博弈，影響到全球電子產品的需求，而這已衝擊到新加坡製造業產出。預期今年相關出口產業將面臨更多風險，成長持續放緩。

第一季 GDP 季增率在前期只有 - 0.8％的低基期下，反彈至 3.8％，然而預期在外貿風險的拖累下，今年經濟成長仍將走軟。目前新加坡央行在兩次緊縮的貨幣政策後，維持利率不變，不過市場上已開始預期，經濟疲軟的風險，將迫使新加坡轉為鴿派。下一次利率決策預定在 10 月召開。