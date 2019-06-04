受電子業拖累 新加坡PMI三年來首次跌破榮枯線

隨著美中貿易戰全面升級，全球製造業面臨顯著消退。新加坡採購與物流管理學院 (SIPMM) 公布的數據顯示，受電子業 PMI 拖累，新加坡 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 季減 0.4 至 49.9，跌破榮枯線外，為近三年來首次出現萎縮。

該國 PMI 上一次跌破榮枯線是在 2016 年 8 月，這意味著此次 PMI 下滑創下了連續 32 個月擴張後，首次萎縮的新紀錄。

新加坡是出口貿易導向國家，整體出口額佔 GDP 高達一倍以上，其中製造業為該國貢獻約五分之一的 GDP，主要出口對象為南韓東協與中國等國家。

SIPMM 指出，受到製造業產品生產速度放緩影響，訂單已出現連續 8 個月萎縮。電子業 PMI 為拖累整體 PMI 走軟的主要指標，該指標已連續 7 個月萎縮，跌至 49.4。

電子製造業 PMI 指標顯著走低，帶動新加坡整體 PMI 走勢下滑

作為衡量 PMI 的參考指數之一，供應商交貨時間在電子業工廠產出放緩之下有所加快，採購轉為買方市場。

新加坡貿易工業部常務次長 Gabriel Lim 表示，中美貿易戰不斷升級，導致全球電子產品需求下滑，進而衝擊新加坡製造業產出，預期今年相關出口產業將面臨更多風險，且成長持續放緩。

受電子製造業疲軟衝擊，新加坡此前公布今年第 1 季經濟成長年增率僅 1.2%，萎縮至近十年低點。

有鑑於近來國際貿易局勢不確定性遽增，以及中國等主要貿易夥伴國經濟增長放緩等因素，新加坡政府將 2019 年 GDP 成長預期區間調整為 1.5%-2.5%，低於此前的 1.5% 至 3.5%。