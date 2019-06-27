第三次「川金會」有譜？文在寅稱可能性很高

南韓總統文在寅周三 (26 日) 表示，在年初第 2 次的「川金會」破局之後，美國方面與北韓正在協商第 3 次「川金會」的可能性，並且就雙方工作層面進行協商談判。

何時可能為雙方的會面時間？ 美國總統川普於 26 日表示，他不會在 G20 的高峰會上與北韓領導人會面，但是他將會採用其他的方式與北韓進行對談。

儘管文在寅在媒體採訪中，並未提到雙方可能會面的具體時間，不過美國國務卿於週日 (23 日) 也談到，近期美國與北韓之間的信件往來，提高了第 3 次川金會的希望，未來雙方的會晤「可能性真的很高」。

今年初美國與北韓的第 2 次「川金會」宣告破局，北韓要求美國撤銷所有制裁，但遭到美方拒絕。金正恩曾對此表示不滿。

文在寅表示，目前雙方談判在陷入僵局的形勢下，沒有具體理由說服北韓當局放棄核武。不過他強調，雙方一直就第 3 次川習會的可能性進行對話討論。值得一提的是，在第 2 次會議之後，雙方對於對方的立場和處境有更多的瞭解。

文在寅也提到，美國方面提出了更多工作層級的會談提議，並敦促北韓當局儘早恢復雙方的協商，以說服國際社會，北韓願意徹底的去核化。

南韓在北韓與美國的對談角色上，一直扮演調解人的作用 (來源: AFP)

南韓在北韓與美國的對談角色上，一直扮演調解人的作用，希望推動北韓放棄核武器，來達成朝鮮半島安全至秩序的保障，同時撤除美國的制裁，以集中資源發展經濟。

本月稍早，中國主席習近平曾出訪北韓，也同樣在促成北韓加快無核化的進度。在「金習會」上習近平表示，希望和平解決北韓問題，中國可提供金正恩在經濟與貿易上更多優惠，以換取北韓無核化的進程。

不過週三 (26 日) 北韓外交部長表示，最近美國延長對北韓的制裁，是美國敵對行為的極致表現。並且對去年於新加坡第 1 次川金會的聯合協議提出異議。