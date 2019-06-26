〈花旗投資展望〉Q3投資看三大面向 新興亞股潛力大

美中貿易戰持續延燒，牽動全球資本市場，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，第 3 季投資可從利率、市場與貿易戰三大面向切入觀察， 以投資標的來說，相對看好新興亞股債與投資等級債券。

花旗 (台灣) 銀行今 (26) 日舉行第 3 季投資展望說明會，貿易戰雖影響全球資本市場走勢，但從花旗集團的全球股市熊市檢驗指標來看，目前 18 項熊市指標中僅有 4 項示警，美國股市與歐洲 (不含英國) 股市分別有 7 項、2 項指標示警，均未達到 8 或 9 項指標示警的警戒區，顯示目前股市相對安全，尚無快速崩盤的危機。



以股票市場來說，曾慶瑞說，美股殖利率與美國 10 年期公債利率出現交叉，吸引全球游資投入美股，美股後市應仍有表現空間，且相對於景氣循環類股，相對看好防禦型股票。

此外，花期也點名看好新興股債，尤其看好新興亞股，曾慶瑞表示，新興亞洲股票目前本益比約為 13.6 倍，依舊處於低檔，仍有成長空間；且從 MSCI 新興市場股價淨值比考量，亞太區 (不含日本) 股價淨值比為 1.5 倍，低於 15 年平均 1.8 倍。

曾慶瑞進一步指出，從 1995 年到 2019 年的歷史數據觀察，當亞太區 (不含日本) 股價淨值比落在 1.4 倍至 1.6 倍區間時進場，未來一年平均報酬率為 24%。

至於陸股部分，花旗表示，MSCI 已訂出 A 股納入國際股市指數的三階段時程表，市場預估未來將有約 123 億美元的被動型基金布局中國 A 股，在資金動能挹注下 A 股後勢並不悲觀。