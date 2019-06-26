〈光隆營運展望〉海內外持續投資 5年內營收挑戰倍增

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 投資 2.1 億元的宜蘭開發中心，今 (25) 日正式動土，是繼去年在桃園中壢成立研發暨物流中心後，再度加碼投資，光隆去年營收突破 100 億元創新高，董事長詹賀博說，預計 5 年內營收將挑戰 200 億元，並持續在東南亞柬埔寨、印尼等地覓地設廠。

詹賀博對光隆轉型後的經營前景樂觀看待，今年到 2021 年，每年營收都將有雙位數成長幅度，預計 5 年內營收將進一步挑戰 200 億元，較去年倍增的目標。

同時，光隆今年完成發行發行甲種特別股 1820 萬股，合計募集 9.1 億元，詹賀博說，光隆營運持續滾動成長，將帶動更多現金流入，近期沒有進一步募集資金的計畫。

光隆 2013 年由羽絨、家紡品等產業跨入成衣事業，生產包括羽絨衣、機能衣產品，進行生產轉型，之後持續擴張成衣產線，2018 年光隆營收 101.54 億元，成衣占 37.88%、羽絨占 33.67%、家紡占 22.1%、其他占 6.35%，目前成衣生產基地 4 個廠主要在越南南方的芹苴省、永隆省和同奈省，自有生產線有 78 條，加計外包生產線合計達 105 條。

光隆的家紡生產基地在中國昆山與越南，目前也在越南的後江省興建新廠，總投資達 1400 萬美元；羽絨生產基地則集中在台灣中壢、江蘇昆山及越南等地區。

光隆今日上午在宜蘭舉行成衣開發中心大樓開工動土典禮，光隆董事長詹賀博、宜蘭縣長林姿妙都參加此一開工典禮。