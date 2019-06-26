〈國際醫療展〉326家廠商620個攤位 預計吸引上千名買主

台灣國際醫療暨健康照護展及台灣國際醫材製造及零組件展，將在 6 月 27 日至 30 日於世貿一館聯合展出，預計共有 326 家廠商參展、使用 620 個攤位，建立涵蓋醫療、健康、照護等 3 大領域的上中下游 B2B 醫療產業生態系，預計吸引超過千名的國外買主。

主辦單位表示，台灣醫材隨著科技逐步轉型，結合 ICT 產業的智慧醫材成為醫療業界的發展重點，醫療展期將集結 18 家台灣廠商共 60 件產品，打造「智慧手術房情境館」，模擬報到區、手術室、恢復室，呈現醫院手術治療空間，展現台灣品牌的醫材動能。

緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學今年將首次參展，總監郭志峰日前表示，大數據分析醫學應用是未來產業發展關鍵，將致力於解決方案系統開發，本次展覽將展示智慧血液透析病房模型，從報到、基本量測、臨床深入檢測完整的解決方案，期望擴大國內市占並行銷海外。

緯創醫學今 (26) 日也宣布與恩主公醫院攜手推動「智慧醫院」，逐步建構智慧醫療的生態系統，運用醫療雲端化及大數據平台，提供「智能血透照護解決方案」。

主辦單位表示，今年展覽也將加入「醫療新創」展區，還有北市聯醫、北醫附醫、中國附醫、臺大醫院、馬偕醫院、長庚紀念醫院等多家指標醫院參與展出。