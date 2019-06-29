放餌、陷阱、算計　G20不只川習暗鬥　各國大咖也游走牟利

文 / 乾隆來

G20 峰會前夕，除了關注川習二人的貿易談判將取得什麼樣的成果，全球領袖都在出招，放餌、布陷阱、站高位，這場博弈戰局比你想的還要精采。

6 月 21 日前後，美國標普五百指數一度創下歷史新高、上海股市重回 3 千點、美日航空母艦在南海聯合軍演、中國航空母艦「遼寧號」開向太平洋、歐盟領袖峰會、東協十國也開峰會，而主角美國總統川普與中國國家主席習近平則各自完成「朋友圈」的海外巡迴……。在 6 月 28 日 20 國集團（G20）大阪峰會前夕，全球領袖拚命出招，放餌、布陷阱、站高位，博弈戰局精采絕倫。

G20 成員國合計占有全球 85％GDP、80％貿易額，這場史無前例的博弈，帶給世界經濟與金融市場難以評估的震撼。但是，即使遭遇五月中美雙方翻桌的衝擊，全世界的金融市場在 G20 峰會的前夕，卻紛紛大漲，創下新的里程碑。

股債、外匯與商品價格

同步創下里程碑

6 月 21 日當周，中美兩國股市在談判破裂的重大利空打擊下逆勢上漲，美國標普五百指數在 21 日一度觸及 2964.15 點的歷史新高，上海綜合指數也在同一天收在 3001.98 點，重新站上 3 千點大關；一直被視為中國放空美國絕命武器的美國政府公債價格大漲（殖利率大跌），殖利率在 6 月 20 日跌破 2％，美國 10 年期公債利率創下 36 個月來的新低點；此外，6 月上旬眼看要貶值「破 7」的人民幣兌美元匯率，突然反向大升值；相對之下美元匯率指數大幅下跌，短短 5 個交易日幾乎就把今年全年的漲幅跌光。

老牌避險工具、也是通貨膨脹指標的黃金，在 6 月中大漲 4％，創下 2016 年以來最大的單周漲幅，更是 13 年至今、長達 6 年來首度漲破每盎司 1400 美元關卡。走勢一向牛皮的黃金突然急奔，又引發不少分析師說是「超級通貨膨脹」來臨前的警訊；另外直接衝擊通貨膨脹的石油價格，也一反兩個月以來的空頭跌勢，同期間從低點突然狂漲了 9％。

金融市場才是大國博弈決勝負的戰場，也是貿易、科技、甚至軍事戰爭的總結，全球股匯市、商品價格的漲跌，讓棋局的博弈者從川習二人擴大到二十國領袖，再擴大到數以億計的投資大眾，人人都能拿出手中的籌碼，上桌下注。

這盤 20 國領袖一起出手的大賽局，領銜主演的當然是川普和習近平。習近平知道要贏，不能只靠國內民族主義的情緒，更重要的是要在 G20 峰會得到國際盟友的支持。

今年大阪峰會之前，習近平猛拉朋友圈，他從 6 月初展開外交大旅行，率領 1000 位團員的超大型代表團去了俄羅斯，與總統普丁稱兄道弟，再去中亞塔吉克，然後親自飛去北韓平壤會見金正恩，有大半個月都不在北京。

川普拉幫結派的行程比習近平更緊密，他 5 月底飛去日本整整 4 天，成為令和（德仁天皇）時代的首位國賓，6 月 3 日去英國見女王伊莉莎白二世與首相梅伊，接著在六月六日和法國總統馬克宏一起紀念諾曼第登陸，隨後又邀請加拿大總理杜魯道在白宮做了 G20 會前會，派國務卿蓬佩奧去印度見總理莫迪，還提名蓬佩奧在西點軍校的同班同學埃斯珀（Mark Esper）出任國防部長，積極進行南海軍演。

來源：《今周刊》 1175 期

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