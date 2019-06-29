三星、蘋果都搶著要這個台灣人！黃敏祐破解5G瓶頸　創台第一人奪小諾貝爾獎

文 / 譚偉晟

今年 5 月，一座有小諾貝爾獎之稱的獎項，頒發給台灣博士生黃敏祐，讓外界不禁好奇，這個跳級讀博士的學霸，如何在 5G 領域創新突破，甚至做出連科技大廠都沒能達到的成就。

到美國前半年，我哭過一場，因為要準備博士資格考，又要發論文，我什麼都不會。」這是黃敏祐在美國唯一流下的眼淚。五年後，他硬是完成學士到博士之間的所有學習與訓練，今年 5 月，更站上有「小諾貝爾獎」之稱的馬可尼學會青年學者獎頒獎典禮舞台，接受全球頂尖科學家的祝賀。

自清華大學電資學院以第一名成績畢業後，黃敏祐決定直攻博士，目前是全美排名前五大理工院校喬治亞理工學院的電機工程博士生。今年滿 28 歲的他，因為在 5G 領域的研究突破，成為馬可尼學會青年學者獎成立 45 年以來，首位獲獎的台灣人。過去包含 Google2 位創辦人、全球第 4 個 www 網站發明者提姆．柏納．李（Tim Berners-Lee）都曾得過該學會獎項的肯定。

用反饋系統加速無線傳輸

失誤率降、更省電力

談起此次獲獎的研究項目，也就是在 5G 超可靠度與低延遲通訊（URLLC）上的技術突破，黃敏祐解釋，「超可靠度，是目前的（5G）技術瓶頸。」談起當前 5G 發展的關鍵環節，黃敏祐指出，5G 為了達到高傳輸速度所採取的毫米波傳輸技術，大大增加訊號解析的難度。觀察業界目前的技術水平，光是硬體端的訊號處理，就要 30 至 40 毫秒時間，「更別說還要經過軟體運算。」

這樣的時延表現，對於自動駕駛這一類需要即時反應的連網應用，根本無法滿足對可靠性的要求。目前業界普遍嘗試透過演算法解決，對比之下，黃敏祐則是採用全新反饋系統，進行訊號自動偵測、校準鏈結，藉此將訊號處理效率倍數提升。具體來說，他將無線傳輸速度提高到接近即時的 0.001 毫秒，改寫世界紀錄。

喬治亞理工學院教授 Mary Ann Weitnauer 指出，黃敏祐的研究成果，比起現有的先進技術，有著數個量級上的提升。黃敏祐解釋，有別於演算法需要海量訊號去分析，「反饋系統不用太大量的資訊，幾個訊號進來，就可以自動處理，提供相對應的解決方法。」

不只是在處理速度上的提升，該技術能將訊號的失誤率從 8 至 10％左右，降低至 3％以下。由於不須像演算法大量消耗運算，因此在節省電力上也有不錯的表現，「電池持久度，可以好上 20 倍左右。」

這個創新，除了是黃敏祐對於實驗前理論推導的扎實訓練，他就讀清大時的電子學教授、現任科技部工程司司長徐碩鴻更相信，這與黃敏祐在清大電資學院的廣泛學習有關。

「敏祐讀的是電資學院，兩邊（電機、資訊）都要讀一點。」他並指出，黃敏祐的研究成果中，反饋系統與電機工程學的控制理論極為相關，而這個大學學程的基礎，成了黃敏祐能在資通訊領域創新的關鍵。

來源：《今周刊》 1175 期

更多精彩內容請至 《今周刊》