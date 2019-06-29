影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！獨家解密軟銀孫正義的「未來投資術」

文 / 今周刊編輯團隊

「他是下一波科技浪潮的關鍵，比亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克更具影響力。」3 月，美國財經媒體 CNBC 這樣形容日本軟銀集團董事長孫正義，外界更認為他的執行力超越鴻海前董事長郭台銘。

6 月 19 日，軟銀股東會，孫正義志得意滿地公布願景基金 2018 年驚人報酬率；對於基金投資者，一年之間，它創造 29％的回報。6 月 22 日，一場名為「G2 and Beyond」的座談會在台北舉行，這是孫第一次在台灣的公開行程，像是對外透露「願景基金 2」的投資藍圖似的，他在台上暢談自己對未來的諸多想像。

什麼是願景基金？2017 年 5 月 20 日，孫正義正式成立這檔以「科技新創」為主要投資對象的基金，既然是鎖定科技新創，布局的，就是科技生活的未來趨勢。

剛開始，基金募集的資金規模是 917 億美元，隔年再增加到 970 億美元（約 10.77 兆日圓），不僅是有史以來全球最大的科技基金，事實上，2018 年全球創投基金募集的總金額也不過 780 億美元。

願景基金最大的投資，在於「交通與物流」領域，這也是台灣人感受最為深刻的，當今三大共享交通服務業者 Uber、滴滴、Grab，都是孫正義與願景基金的投資項目。

另一方面，從販售嬰幼兒用品的 First Cry，到線上教育 App 的作業幫；從生產有機食品的新農業公司 Plenty，到風格貼近無印良品、銷售均一價格單品的 Brandless；從辦公室租賃的 WeWork，到商用通訊軟體的 Slack。

又或者，從研發 AI（人工智慧）機器人的 Brain Corp，到專精 IoT（物聯網）工業應用的 OSIsoft……，都有願景基金的資金，孫正義布局的，是要在未來全方位融入生活中的科技產業鏈。

對於這份「快速改寫人類生活」的成績單，美國知名財經雜誌《Fast Company》在今年年初大幅報導，並且留下這樣一句提問：「生活在『孫正義的世界』，你準備好了嗎？」

而願景基金的成就，也不只體現在生活上；若從財務數字著手，願景基金的成績單更是具體鮮明。

前面已有提到，願景基金在 2018 年可供分配給投資者的報酬率，達到 29％。相較之下，康橋匯世美國私募基金指數 2018 年度報酬率，是 10.7％。

懊悔沒能投資亞馬遜

種下超規格募資決心

願景基金之所以能有這樣的成績，和孫正義以超高額募資造就的規模經濟脫不了干係。

在 6 月 22 日的論壇上，他也分享了自己在投資路上的心路歷程，願景基金目標設定如此龐大，源自於當初沒能在 IPO（首次公開募股）前投資亞馬遜、百度、eBay 等公司的失敗經驗，「當時都已經幾乎要和貝佐斯談好亞馬遜的投資了，結果回到國內，董事會成員提醒後，我才想到，我們沒有足夠的錢！」

錯失機會的悔恨，促成了孫正義要募就要募到最多錢、要做就要做到最好的決心，而他也採取了最適合這個目標的投資策略，「以前的投資，像是用釣竿釣魚，但用魚網撈魚，才是最快速有效率的。」孫正義在 19 日的股東會上，如此比喻自己投資模式的轉變。

來源：《今周刊》 1175 期

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