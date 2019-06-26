巴克萊：美股驟升機率可能因實現這三件事而上升

巴克萊相信，如果不久的將來實現三件事情，美股能會出現「融漲 (melt-up)」：貿易停戰、聯準會 (Fed) 降息和經濟趨緩只是溫和走軟 (soft patch)。

所謂的融漲指的是由於投資人太晚進場，進而希望攀上漲勢而推動資產價格走的更高。這通常是牛市進入晚期的一個跡象。

巴克萊股市衍生品策略主管 Maneesh Deshpande 週二 (25 日) 在報告中表示，融漲「確實是可能的，但需要幾種結果的匯整：1) 貿易緊張局勢大幅減少；2) Fed 積極寬鬆；3) 當前的產業成長放緩仍然只是溫和走軟，不會演變為完全衰退。「儘管這不是我們認為可能發生的情況，但我們承認其可能性已經增加。」

標準普爾 500 指數上週創下歷史新高紀錄，並走出至少自 1997 年來的最佳上半年遠勢，因為華爾街對 Fed 將在下月開始降息的可能性感到歡欣鼓舞。許多 Fed 行長已經大幅削減利率前景，並且在聲明中也放棄了「耐心」，這導致交易員估計 7 月至少調降 25 個百分點的可能性達到 100%，依據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示。

然而，融漲也可能預示著近期牛市的結束。億萬富翁投資人 Leon Cooperman 表示，股市大幅走高可能意味著「該拋售了」。

積極的 Fed

巴克萊表示，Fed 在過去的經濟放緩期間採取的寬鬆貨幣政策往往導致「估值驅動的股票大幅反彈」，並表示類似的舉措可能使標準普爾 500 指數的本益比達到 20 倍，推動該指數走向 3250 點，較目前高出 10%。

Deshpande 指出，「現在已有跡象顯示，無論貿易緊張局勢如何，Fed 都將繼續保持積極態勢，這可能會被股票投資人視為 Fed 錯站在超寬鬆政策這一邊。」

巴克萊現在預計 Fed 將在 7 月將聯邦基金利率調降 50 個基點，今年底前將調降 75 個基點。

重燃希望？

川普總統和中國領導人習近平在本週的 20 國集團峰會上的會晤重新喚起了兩國停火的希望。但是，似乎不太可能在這次會議上快速解決。

Deshpande 說，「雖然我們不能排除對立緩和，但我們和市場仍對 G20 會議會獲得有意義的結果持懷疑態度，」「隨著美國大選的臨近，實質的延長貿易戰停火期」才是市場預期最高的結果。

川普政府在對價值約 2000 億美元的中國進口商品加徵關稅後，5 月全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢意外升級。中國隨後以更高的關稅進行報復，而川普還威脅要對另外 3000 億美元的中國進口產品加徵關稅。

巴克萊指出，即使樂觀情緒有所增加，對關稅敏感的股票也未見反彈。

溫和走軟

根據最新的 FactSet 計算，華爾街分析師現在表示獲利負成長將拖累至第 3 季，這將標誌著 3 年來首次出現連 3 季下滑，企業獲利狀況繼續惡化。

巴克萊表示，如果目前的獲利放緩沒有轉變為全面衰退，美股只能走高。該行預計今年的獲利成長將持平至微幅負成長，與 2016 年的獲利衰退類似。

Deshpande 說，如果「當前的工業衰退滲透到全面經濟中，即使 Fed 推出寬鬆政策，它們也無法避免約 20% 的股市跌幅。」