泰坦計畫再現！蘋果證實：已收購自駕公司Drive.ai

蘋果 (AAPL-US) 於週二 (25 日) 證實已收購自動駕駛新創公司 Drive.ai，市場熱議，蘋果多年來不停傳言在打造自家汽車，蘋果自主研發的自動駕駛項目「泰坦計畫」(Project Titan) 似乎越來越有可能成真。

本月初時，科技網站 The Information 釋出消息，傳蘋果正在考慮收購一間自駕車公司，目的是為了替自駕車計畫找到所需人才資源和知識產權。

在數百家自駕初創公司中，Drive.ai 已有一小批自駕車於德州上路。

不過 Drive.ai 告訴加州監管機構，公司已計畫裁減 90 人並且擁擠關閉發展頁務。

Drive.ai 小檔案

總部位於加州，成立於 2015 年的 Drive.ai 是一間自動駕駛研發公司，透過人工智能打造自動駕駛，讓自駕車學習如何沿著車徑開車並辨識物體，在 2017 年以 2 億美元估值獲得 7700 萬美元股權融資，現由前百度首席科學家吳恩達擔任董事。

蘋果正面臨來自谷歌 (GOOGL-US) 母公司 Alphabet 的競爭，目前谷歌已經開發出自駕車 Waymo。

在過去一年裡，蘋果積極布局自駕車市場，多次向電動汽車領域挖角人才，包括讓前特斯拉 (TSLA-US) 高級副總裁 Doug Field 負責監督這項造車計畫，據傳該計畫多達 5,000 多名員工。

Roth Capital 分析師 Craig Irwin 上月表示，蘋果並沒有完全放棄自駕車計畫，相反的，該公司正在加州建造大型汽車試驗場。

不過究竟蘋果打算建立自己的電動車品牌，還是打算只專注在發展自動駕駛的相關軟體，仍不得而知。

著名蘋果分析師郭明錤認為，蘋果可能至少等 2023 年至 2025 年才會推出車款。