中國工信部公告：已廢止汽車電池供應商建議清單

中國工業和信息化部 (工信部) 今 (24) 日公告 ，廢止汽車電池供應商建議清單，也就是符合條件的企業名冊；中國政府的這項舉動，可望為國外的電池生產商，開啟通往全球最大市場的大門。

中國政府在 2015 年時，公布了一份電池供應商的建議清單，當時在上頭並未包含任何國外企業，希望藉此刺激當地電池產業的發展。

(圖片：Investing.com)

然而根據中國工信部的說法，該建議清單已在 2019 年 6 月 21 日正式廢除，並提到這是中國政府「放管服」(簡政放權、放管結合、優化服務) 改革的一部份。不過在細節方面，中國工信部則未多作說明。

根據路透社報導，對於這項消息，有不願透露身分的外資電池企業高層表示「這項名單的取消，讓我們鬆一口氣。不過在中國政府停止所有的補貼措施之前，我們仍無法確定中國政府是否會真的取消補貼政策」。

多年來，國外廠商們一直對於這項清單有所怨言，認為清單的存在，對競爭造成了嚴重影響，而且中國政府也對名單上的中國企業們，進行了相當豐厚的政策補貼。例如寧德時代 (CATL) 以及比亞迪 (BYD) 等，就是最佳的例子。

然而近期中國在新能源車的購車補助上，條件已日趨嚴苛。過去幾年出現在當地的熱銷盛況，已不復存在。此外，隨著中國經濟放緩，新車的銷量也跟著出現疲軟的態勢。

而隨著中國政策的轉換，有供應電動車 (EV) 用電池給中國企業的韓國 LG 化學以及三星 SDI，是否能夠獲得中國政府的補貼，也值得持續觀察。