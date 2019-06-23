〈觀察〉車用、伺服器轉單浮現鋼廠有感 台商回流同步帶動需求

鋼市陷入修正，不過對國內鋼鐵廠來說，下半年台商回台建廠，可望帶動用鋼需求增加，且汽車零組件、伺服器等也陸續出現轉單至台灣生產，也將帶動相關鋼鐵製品需求，有助鋼廠減輕貿易戰衝擊。

雖然根據世界鋼鐵協會 (WSA) 做出的最新短期預測指出，今年全球鋼材需求仍將較去年成長 1.3%，但因各國高築貿易壁壘，加上貿易紛爭衝擊市場信心，也導致近期鋼鐵需求及鋼價走勢，各鋼廠普遍對下半年普遍傾向審慎保守。

不過，部分鋼鐵業者認為，貿易戰並非全是負面影響，主要是台商回流的用鋼需求陸續浮現，加上的確看到轉單效應出現，可以說是「危機中的轉機」。

在台商回流方面，根據經濟部資料，截至 6 月 21 日為止，已經累計 77 家台商通過審查，總投資金額超過 3864 億元。其中幾中先行回台的業者，已陸續進行建廠擴產的行動，鋼鐵業者表示，目前的確漸漸看到需求升溫。

而在轉單方面，據了解，目前汽車零組件來自北美地區的訂單累計年增 6.7%，有利汽車鋼材的需求；還有像是伺服器、路由器等廠商，也陸續回台增設產線，預期也將帶動塗鍍產品的需求。

市場人士也認為，鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 等代工大廠都將伺服器產線移回台灣，產線建置完成後，除本身的訂單，也可望出現新一波轉單商機，屆時對相關伺服器的機殼需求也將同步增加。

此外，政府積極推動前瞻計畫、擴大基礎建設下，鋼廠也是樂觀其成可望帶動內需成長。業者認為，第 3 季鋼市可望築底，在台商回流、轉單浮現下，只要撐過，進入第 4 季旺季後可望「乘勢再起」。