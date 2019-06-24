現代汽車將再向新加坡計程車龍頭供應2000輛油電混合動力車

南韓汽車大廠現代汽車 (005380-KR) 今 (24) 日宣布，將向新加坡計程車龍頭業者 ComfortDelGro 供應 2000 輛 IONIQ 油電混合動力車。

據外媒報導，現代汽車已經與 ComfortDelGro 簽署了相關供應合約，預計在 2020 上半年前完成全部的供應。據悉，現代汽車將在今年先供應 1500 輛 IONIQ 給 ComfortDelGro，並在明年的上半年繼續供應其餘的 500 輛。

由現代汽車所供應的 Ioniq 油電混合動力車將被用作新加坡當地的計程車，現代汽車表示，能夠在交通運輸的樞紐以及亞洲重要金融和觀光勝地輸入汽車，將有助於現代汽車的品牌和產品質量的行銷和宣傳。

新加坡的 ComfortDelGro 創立於 1970 年，是現今新加坡的運輸業龍頭，ComfortDelGro 在新加坡、中國及英國等 7 個地區的市場中經營運輸業務，其中也包括公車、計程車與汽車等相關服務。

早在 2007 年，現代汽車開始向 ComfortDelGro 供應 Sonata 中型轎車、i40 掀背車和 i30 掀背車。該公司在 2017 年首次與 ComfortDelGro 簽署 IONIQ 油電混合動力車的供應銷售合約，並已經在去年供應了 1,200 輛 IONIQ 油電混合動力車。

總體而言，現代汽車在過去的 13 年中已經向新加坡計程車市場累計供銷了 26,000 輛車輛，此數量連續 9 年蟬聯第一。此外，在新加坡地區路上計程車的總體數量當中，有現代汽車的占比高達 65%。