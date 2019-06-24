〈分析〉中國AI上游發展技不如人 中游則不落人後？

AI 是下一世代全球科技發展重點方向，全球主要國家無不卯足全力積極發展自身 AI 產業鏈。而中國在 AI 上游領域，如 IC 設計類，與歐美國家相比，明顯落後。根據 IC insights 數據顯示，2017 年中國與 AI 相關的 IC 設計產值占全球市場比重只有 13%。

(資料來源: IC insights) 鉅亨網製圖

同時，若以 Compass Intelligence 的排名資料來看，中國 AI 龍頭－華為海思的 AI 晶片發展指數為 64.5，排名全球第 12。排名前三的則分別為 NVIDIA、Intel、IBM，其指數均在 80 以上。

此外，在前目前中美貿易戰的影響下，與 AI 相關的中國 IC 設計大廠，如海思、寒武紀、紫光展銳其 AI 發展勢必會受到更嚴峻的考驗。

不過在 AI 產業鏈中游的技術平台方面，如智慧語音、機器視覺、自然語言處理等領域，中國則是較蓬勃發展。主要在於中國人口數量多，帶起大量的消費性電子需求，而這類技術平台有獨特的地域性，如語言處理方面，中國各地方言多，一般外國廠商在收集資料數據上並不如本土在地廠商發展得有效率，因此也讓中國本土廠商有練兵機會。

智慧語音

智慧語音是中國 AI 技術中成熟度較高，也是較早進入商用化的技術。近幾年客戶群及應用領域不斷擴大，使得整體產業保持穩定的高速成長幅度。

根據中國中商產業研究院的預估，到 2018 年中國的智慧語音市場規模將達到人民幣 159.7 億元。雖然與國際市場的 141 億美元有一大段差距，但也意味著中國市場仍有很大的成長空間，中國中商產業研究院認為未來幾年有機會保持年增率在 40% 左右的高速成長區間。

(資料來源: 中商產業研究院) 中國智慧語音市場規模

(資料來源: 中國前瞻產業研究院) 2018 年中國智慧語音市場比重結構

機器視覺

至於機器視覺技術則是從 2012 年開始出現突破性的發展，從最具權威的 ILSVRC 圖像識別競賽的錯誤率來看，在 2010 年時中國廠商設計出的機器視覺辨識技術錯誤率接 30%，但到 2016 年已下滑至不到 5%。

而受到金融科技的快速發展，機器視覺技術的下游需求迅速擴大，帶動其技術於近兩年在中國出現爆炸式成長。中國中商產業研究院預計到 2020 年，中國電腦視覺市場產值將達到人民幣 755.5 億元，連續四年保持 100% 以上的成長速度。

(資料來源: 中商產業研究院) 中國電腦視覺市場規模

(資料來源: IDC) 2017 年中國電腦視覺市場比重結構

自然語言處理

自然語言處理技術（NLP）雖然下游的產業應用範圍廣，但目前全球相關技術發展離真正的理想，即接近人類的語言理解能力，還是有一大段距離，同時自然語言處理技術也是技術門檻相對較高的領域。

中國信通院提供數據顯示，中國 2017 年的自然語言處理市場規模大約為人民幣 49.77 億元，產值不到全球市場十分之一，相對於國際發展是較落後。

也因為 NLP 技術遲遲無法有效突破之下，招商證券預估到 2021 年，中國 NLP 市場年均成長率只有約 20% 左右。

綜合來看，中國科技廠在 AI 上游競爭力不如國際大廠，但憑藉著中國消費量大的優勢，再加上中國政府的產業政策支援，有機會逐漸縮小與國際大廠之間的差距。

同時若以 AI 中游三大核心技術產值來看，中國 AI 產業鏈中游產值可望在 2020 年超過千億人民幣。