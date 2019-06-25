【邱志昌專欄】Fed貨幣政策將轉彎？！

壹、前言

(圖一：郭台銘董事長？國民黨總統初選候選人？鉅亨網)

除非出現第二回合的貿易戰、或是科技戰爭；2019 年最慘的全球 GDP 成長率，可能就出現在 2018 年第二季。如果根據一般國際投資銀行估計，數據約在 1% 與 2.25% 之間。為什麼會有如此大的離散率？因為川普大還不斷在全球耍大刀，比關雲長還風光。如果與 2019 年第一季相比，那肯定傻眼了、2017 年 GDP 成長率 3.2%。這數據對於投資股票的人，多算是過去了：只有弱式效率市場的投資者，用這些數據投資股票。未來各季的 GDP 成長率才要緊。

貳、科技與經濟越進步？用知識過生活！

(圖二：台灣現在高雄最熱，鉅亨網)

6 月開始，台灣上市櫃公司股東會一大堆，投資者會專門撥時間去跑股東會？鴻海在土城的股東會，擠到人山人海。選民、股民、還有幾十台攝影機：總統初選與集團董事長一起選？不知道是否會使土城當天大塞車。在台灣的歷史上，大概只有負責人選過議長或是市長。沒有全球第一代工廠負責人，董事長、中華民國總統一起選的？自從高雄被炒翻天之後，每晚多很怕看國內電視新聞；真不知道是否要教小孩子，電視盒中自有大權力？還是叫他念好數學英文！看透電視新聞？好像台灣新聞台每天只有「選總統連續劇」？而且只有選總統議題是議題，其它公共議題多不是很新鮮；除了社會事件外，講的話多是那一套，誰的民調高；台灣近期大概只有選總統，是最好跑的新聞；只要上臉書、推特抓抓信息。

為什麼要學好英文？問問年輕人，現在哪裡有為 Interview，親身跑到矽谷或是英國、新加坡的；多透過遠距視頻簡報。看幾次順眼再說，溝通語言當然是英文。跨國企業有用台語、或母語、客家語溝通的？為什麼要學好數學？因為 5G 與 AI 的戰爭，其實多是數學功力比畫戰爭；所有理論、沒有數學持續發展就沒有艱深理論。這更不用說去領股東會紀念品：這些東西看起來有些一定是，放在儲藏室很久不用的。汗流到浹背、到處以股東大人身分去擠？6 月股民忙這些事；最好拿到最先進常用的日用品，例如最先進的手機？

第二季美國 GDP 成長率之所以不佳，是因為資本支出不佳，就是廠商對機器設備、人力雇用不增反減；有裁員的、停產的，因此相關數據不佳。這當然會影響到下一季營收、或下年度生產力；生產力下降，產品銷售減少、營收減少、獲利下降；用財務語言表達，就是未來營業現金流量下降。要參加今年配息的股東，需要留意這家公司現在狀況，及未來會增產與否；否則拿取現金股利，等於吃掉價差。雖然是落實一年股利可多次分派，但是公司生產競爭力，會決定投資者是否願意長期持有，或是短期試試就放手。競爭力未必來自於新技術，新合約、擴大產能皆是；餅是否做大？單位利潤是否增加？

叁、Fed 如何翻轉資本貨幣市場多空？

(圖三：美國公債結構圖，鉅亨網)

對於實體經濟最迅速、強有力的推動，是貨幣空鬆政策。但很不巧，美國聯準會現在與未，來多處在升息循環中；是會有偶爾調降利率的政策想法，但是是否能穩住這種低成長、撐高成長率還是個問題。在逆向中突然來個正向策略，是有出奇不意的效果；但強度與持續力道多久？第一次的突然寬鬆可能還是麻痺麻痺、會被視為偶一為之，第二次再度來一次正向，那就不一樣了。要拉高美國經濟成長率，美國需要降息、或停止收縮，最好是突然大降息 0.5% 以上；或是一系列策略。鮑爾會不會這樣做？現在是最好時機，沒人看好之際；就是政策預期效果奇襲最佳之時。2019 年美國各季成長率要如何排列？1.3%、1.0%、1.1%、1.5%？第二季有 1% 表現已經不錯，別忘 2018 年第二季是歷史最強的 4.2%，2018 年第三季是 3.4%，第四季是 1.9%；去年全年是 2.9%，第四季市房市衰退。2019 年第四季成長率反轉點

以 Fed 所操作的貨幣政策類別，2019 年要維持 1.5% 以上的 GDP 成長率，貨幣政策須：不升息、停止收縮，中性偏寬。美國企業習慣創業、火裡來水裡去、是需要充沛資金。但是要將 GDP 成長率拉高到 1.5% 以上，是需要降息、偏向鴿派的貨幣政策；釋放一些資金，以免公債殖利率一直在「倒掛」。公債是有到期日的，因此結構較為多期；目前債券市場最夯話題是殖利率倒掛，二年期的殖利率 1.4% 低於 10 年期 2.3%。短期資金吃緊、長期資金寬鬆；短期經濟發展還好、長期則不怎樣？這樣的情況如果持續下去，無意表示景氣趨緩。

（圖四：美國 10 年期公債殖利率，鉅亨網）

由上圖檢視低年期債券，越是短期債券，價格越高、殖利率越低：看來目前公債市場市熱鬧非凡，短期的景氣沒看好、資金沒需求？這時要注意的是 10 年期公債殖利率，可能已經觸底定錨，尤其是跌到 2.29% 或是接近 2% 以下時？不再度往下降了？這時股市空頭最好每天盯盤。由月線圖去檢視，美國公債最貴的時間點是 2012 年的 7 月 1 日歐洲主權債務危機、與美債本身將要失去三 A 等級時，10 年期公債殖利率 1.65%；從此之後沒破過 1.65%；當時是幾氣最頹廢時。

投資機構可以這樣規劃；如果貿易經濟情勢會越來越慘，公債殖利率的倒掛應該成為常態，而且時時可見。若 10 年期美債殖利率能夠跌到 1.65%，股市也一定是哀鴻遍野、慘不忍睹；這在當今的科技產業為主流的股市、恐怕不太容易。目前對債市多頭最有風險的是，殖利率急速探底後突然彈升；這時空頭會一片慌亂。不管趨勢如果變化，空頭要留意不要被 Fed 的動作嚇到；未來一個月不管中美貿易是否有協議，選個黃道吉日突然降息寬鬆，是一個政府宣示支持資本市場最不錯的選擇。但是因為美元貨幣政策，影響力太大；要轉彎會放緩速度；大轉彎是相當危險。鮑爾與川普多要知道，美元是面對全球資本貨幣市場，牽一髮動全身，最好是突然小幅度降息，先嚇跑短線空頭，再來咬住中期寬鬆。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)