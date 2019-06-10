AI模擬送貨情境 亞馬遜加速開發送貨機器人

人工智慧 (AI) 的興起，為機器人提供了新的模擬學習途徑，亞馬遜 (AMZN-US) 正利用此項技術，以模擬的方式來測試該公司推出的送貨機器人「Scout」。

Scout 項目副總裁 Sean Scott 受訪表示，亞馬遜已創建了美國郊區的虛擬地圖，並收集相關 3D 數據，作為加速 Scout 開發的關鍵要素。他指出，比起在現實生活中進行測試，該公司所模擬出的測試環境具有相當高的擬真性，可讓機器人在不知道身處模擬環境的情況下，短時間進行數千次模擬送貨。

Scott 說明，經過模擬測試，Scout 的行為也能像真實送貨員一般，與人類和諧共處，比如遇到老人或嬰兒車時會自動讓路。然而，相關研究表明，送貨機器人也可能和自駕車一樣引發民眾對其安全性和可靠性的疑慮。

如今送貨機器人市場已充滿各式各樣競爭者，相較其他新創公司多年來致力於研發送貨機器人，以及在小型社區、學校等封閉場域進行測試的經驗，亞馬遜已屬該領域中較晚入場者。因此，加快開發速度對亞馬遜來說非常重要。

對此，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 具有十足把握，他認為亞馬遜有足夠的資金與技術能力來投入此項目。

儘管如此，目前 Scout 仍有一些安全性和技術性問題需要解決，包括舊金山等地區在監管方面的限制，以及實際的交付問題，像是當 Scout 碰到台階時，如何更順利的將包裹送到客戶手中。

目前亞馬遜不願透露何時擴大這些測試，但 Scott 相當強調模擬的重要性，他認為大量的模擬測試能夠幫助 Scout 更快速地進入新的領域。