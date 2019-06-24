【馮冠華專欄】留意國際舞台變化

6 月 24 日 - 今天推介 - 電訊盈科（8）。

1) 上週五港股市況總結 ：恆指上週五有所回吐，指數在高開約 30 點後整天受壓，最多曾跌近 200 點，低見 28359 點，最終報收 28474 點，下跌 77 點。因富時羅素調整，成交金額按日上升約 21% 至 1186 億。港股通南下總成交額下跌約 21% 至 78 億，流向仍是淨流入，金額約 6 億。滬深股通北上維持淨流入，金額再上升至約人民幣 73 億。藍籌 12 升 34 跌 4 持平。

板塊方面，由於美伊關係緊張，石油和黃金相關股較強。做空方面，佔大市成交上升至 17.8%，為 5 月 30 日後的新高。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例是 30:70，重貨區方面，熊證仍在 28600-28649，牛證也不維持在 27700-27749。恆指期貨夜市收報 28423 點，上升 1 點，低水 51 點。港股 ADR 下跌 22 點，相等於恆指 28450 點。

簡評 ：富時羅素在上週五收盤後把首批逾千隻 A 股納入指數，上證或許因此而突破 3000 點關囗。港股方面，上週五盤中時，本港再發生大規模示威活動 (最終也沒有特別不愉快事件發生），加上港股已連升多日，恆指最終 70 多點的回吐也算是正常的整固。做空比率急升至本月新高，牛熊街貨與現價比較仍是偏熊，挾空屠熊誘因仍在。

美股上週五先升後跌，主因是美商務部把 5 家中國公司列入出口黑名單，引發巿場再擔心貿易戰惡化；由於回吐非大，考慮到美股最近之強勢，極可能也是消息觸發獲利盤而已。談判前美方動作多多，增加籌碼已是司空見慣的了；港股夜期和 ADR 大致也持平，亦代表投資人暫時不用太擔心這件事。

週末國際新聞多籮籮（見點 3-5），美伊、美朝和美國與中東均有吸睛焦點。美伊局勢，在伊朗選擇沒有擊落另一架載有 35 人的美國大型偵察機事件曝光後，或許沒有原來想像的差，川普的一番言論也不是太激進，加碼制裁亦是例行動作。留意黃金、石油相關股會否有獲利回吐。美朝方面，習近平高調訪朝後，川普的回信寫了甚麼可能不重要，重要的是美朝峰會第三回又有可能出現。至於美國公布的中東和平經濟方案，巴勒斯坦已表示不支持，相信市場亦不會太理會。

美元走低，理論上對新興市場是好消息。上述的國際事件，整體上也是偏好。上證在富時羅素因素後能否維持強勢則難以預測。筆者覺得，美股近日的強勢，或多或少又給予川普一些放縱狂妄的空間，本週的最大風險可能是川普在 G20 前又來下馬威的舉動。至於個股推介方面，消息面上可留意中華煤氣（3）及閱文（772）。高息落後股可留意電訊盈科（8），因其子公司香港電訊（6823）上週五又創新高了。

2）美國擴大出口黑名單，再多 5 家中國公司上榜。

美國商務部周五一份聲明中指，AMD 的中國關聯公司天津海光先進技術投資有限公司被新增到實體名單之中，其餘 4 家上榜公司為成都海光集成電路、成都海光微電子技術、中科曙光和無錫江南計算技術研究所。商務部指上述公司是作為中國發展超級電腦的一部分，並指這些超級電腦用作軍事用途或與中國軍方協作有關，危害美國國家安全。另外，華為向美國法院提起訴訟，挑戰美國商務部扣押華為電訊設備至今接近 2 年的決定。華為訴訟內容指稱，2017 年 7 月將某電訊設備，送往美國加州實驗室接受測試，但測試完成後，設備在送返中國途中，在阿拉斯加遭到美國政府扣押至今，理由是美方需要判斷設備是否需要取得出口許可才能出境。（經濟日報）

3）美國公布 500 億美元中東和平經濟方案，包括投資巴勒斯坦及鄰近國家。這項名為「和平促進繁榮」的 10 年投資計劃，由美國總統女婿、白宮高級顧問庫什納主導。計劃呼籲同時以公營及私營方式融資，為約旦河西岸及加沙，以及在埃及、約旦及黎巴嫩的巴勒斯坦人，設立多項計劃，涵蓋醫療、教育、能源、供水等。計劃同時有望創造 100 萬個職位。不過，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表明不接受這項計劃，計劃不符巴方的目標。（信報）

4）北韓官媒朝中社報道，領袖金正恩收到美國總統特朗普的私人信件。不過，報道沒詳細提及信件內容，只提到金正恩滿意信件內容，形容是非常好。又指金正恩欣賞特朗普的政治判斷及卓越的勇氣，會嚴肅了解這封內容有趣的信件。（信報）

5）美伊關係近日持續緊張，美國總統特朗普雖然叫停空襲伊朗，報復美軍無人機被擊落，但警告不排除動武。特朗普亦在推特上表示，周一將向伊朗實施新一輪制裁。（信報）

6）美國聯邦快遞據報退回寄往美國的一個華為包裹， Fedex 聲稱是運作錯誤所致，就此致歉。惟事件未有平息，中國官方《環球時報》其後發 twitter 帖文，稱 Fedex 或將被加入中國的「不可靠實體清單」。（經濟日報）

7）美股上週五市況總結：美股三大指數上週五先高後低，道指曾一度上升逾 150 點，高見 26907 點，和歷史高位祇相差約 44 點；但美商務部的舉動（見點 2）令市況逆轉，晶片股再受壓，道指最終卻倒跌 34 點或 0.13%。標指和納指則分別下跌 0.13% 及 0.24%。十年期債息最新報 2.059%。美滙指數再回落至 96.09，紐約期油最新報 57.60 美元。

8）個股訊息 ：

中國燃氣 (384）公布全年業績，股東應佔溢利 82.24 億元，按年升 34.93%，每股盈利 1.63 元，派末期息 36 仙；期內，天然氣售氣總量增長 32.1%，新增接駁逾 510 萬居民用戶增長逾 30%。（信報）

大酒店 (45）公布，預期截至今年 6 月底止，中期股東應佔盈利及基本盈利，將遠低於去年同期。公司指出盈利下跌主要因為市況轉弱及市場新客房供應，導致香港及美國兩間酒店的收入減少；山頂纜車自 4 月至 7 月暫停服務，以進行重要升級工程，有關工程將於日後顯著提升纜車載客量；以及香港投資物業的未變現重新估值收益減少。（信報）

小米 (1810) 上週五斥資 2500 萬元，回購 254.9 萬股公司股份，每股平均價格為 9.8 元。（信報）

煤氣公司（3）表示，已向環境局建議於 8 月 1 日調高煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高 1.1 仙，加幅為 4.4%，預計約七成半的家庭用戶每月煤氣費增加不多於 10 元，而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於 275 元。（明報）

閱文集團（772）宣布與新加坡電信集團建立戰略合作關系，雙方將在東南亞網絡文學服務及內容平台業務方面進行合作，探索東南亞市場發展潛力。具體而言，雙方將在原創內容扶持以及作者、譯者、編輯培養等方面合作，以促進東南亞高質量文學內容的發展，並在新加坡電信旗下視頻平台探索內容改編、開發及推廣活動。（財華社）

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