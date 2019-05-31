【邱志昌專欄】下回合：科技戰、OR總經IS部門戰？

壹、前言

(圖一；匯市動盪，鉅亨網)

每天國際市場的均衡成交匯率，是不是多是以有利於各國的經濟？當然不全是。哪個時刻的匯率是全球最佳均衡匯率？那應該是各國經濟成長速度多是最佳的時刻。那個時候的市場均衡匯率，是最均衡的匯率；那應該也是全球 GDP 最穩健時候。IMF 一定有將每天、或是每周每月全球匯率，做成時間條狀圖統計直方圖，然後第二天又繪製一條，如次持續為長期觀察，若此則容易見到均衡與否。

像現在這種混亂的時代，企業家的匯率勢必預期長期貶值，政府中央銀行更是如此認定，競貶才有利於企業。其實每個國家、每次貨幣政策多只有預期效果；因為多事想太遙遠與憂慮了、決策部門較為穩健。最後這些最可怕的大貶預期會發生？不會！即使會！也是蜻蜓點水；因為又有新的、遠憂近慮的事情要擔心了。但對這次貿易戰已經荒腔走板，要延伸到匯率貶值才有價格競爭力，這個思維壟罩全世界企業家，這經成為共識；於是全球外資驚恐、小鹿亂撞、不管積極或保守的，大概全跑到美國公債去了？否則怎麼會美元指數一直在 97-98 盤旋？莫非這次貶值的貨幣，只有台灣與人民幣？歐元不動如山？但台灣的外貿市場只有大陸、美國？那歐洲？東南亞？沒有錯美國貿戰是威脅台灣供應鏈，但美國市場畢竟不是台灣的全部。

壹、川普打 5G 大戰？失去先機、發動時間點慢！

(圖二：史丹福人工智慧，鉅亨網)

川普說「華為」這家大陸公司非常危險，尤其是以國安與軍事思維去思考更要防範。川普貿易戰團隊已經決議：上周美國政府將華為公司，納入流動管制黑名單；沒有政府批准不能與華為公司，進行採購零組件與技術交易。其實這個現實早已經在 2017 年就顯而易現，川普確實從當時起就決定打 5G 戰爭，當時已照見到中美貿易的對立尖銳，而且是因為 5G 標準對立；其實在台灣與美國司法部門，似乎對高通的罰款與官司判決多有偏好。尤其是近期美國司法部，在蘋果與高通的官司對決中，最後判決高通勝訴。科技業競爭劇烈，為博取新技術無所不用其極；但是與操作股票一樣、要懂得如何運用工具，大力提出控訴就是工具。學術的專業程度越發展，越來越是外行人一點看不懂。當總統可能還好，隨手招喚一堆專家來簡報，或許還有點深度。但說一個總統對通訊技術瞭彌細如指掌，除非他曾經待過實驗室。

這一場貿易戰，在 2017 年時主戰場就是 5G 技術標準，標準是甚麼？先有這種高科技；政治的政策永遠是落後、與補救性質居多。5G 標準之爭是 2017 年的大問題，但到 2018 年 1 月 28 日才開戰。

同樣的案例，自 2008 年大陸經濟崛起，2016 年當時華為在美國透過獵人頭公司，在 MIT、史丹福、CMT 卡內基等等名校，以高薪吸引人才。這些名校以高昂學費大行其道，吸引大批的大陸碩士博士生，還有中國政府指定核可的人才。這些事川普世應該想到的？大陸北大級的博士，是整批人才去美國取經。凡然皆知如果沒有頂尖、或是非常非常特殊關係表現；捧著幾百萬美元去求，多還不知道能否進到這些名校研究，尤其是 MIT 的 CASL 人工智能頂尖實驗室，專業程度連華爾街多需要特請專家詳加說明。中國人在美國活躍程度，已經十幾年使得美國感到不安，尤其是科技部門的員工。

川普是商業人不是科技人，因此當目前貿易商品鬥爭鬥到一定程度時，再往下戰、那是需要對科技深度熟知了？川普可能知道 AI 大數據 Big Data？深度演算法？他可能也知道大陸廣泛用 AI，甚至可以用 AI 把躲在新疆深山的人犯，很快抓出來繩之以法。但是這系統是如何形成的：人臉辨識？但若與機器下圍棋，一定一樣樹立白旗。中國大街小巷到處有人臉辨識？跟台灣的大小監視器一樣？這次不是純貿易戰、而是科技大戰爭；科技屬於產業，川普大戰 5G 的起點也慢了。產業生產其實已深入 IS，它就是著名經濟學模型 IS-LM 模型的 IS，I 固定投資，S 其實是為消費替代變數。當貿易戰由商品交易、進入科技技術時，複雜的錯綜關係會越來越更複雜，因此會有出現交叉的技術關聯。幾家中、美、台的公司專利，才可以成就一項科技產品；例如電動車；瘋狂的馬斯克，電動車就廠設上海。試問有都少蘋果的台商供應鏈，廠房是在中國大陸：連晶片蘋果多有大陸供應鏈。1960 年雁行理論的速度，幾乎慢上之前 3C 全球化的數幾倍，而自從網路革命開啟新創之門後，科技進步更是超速前進。

叁、下一戰？從 5G 打到 AI？或是總經濟 IS？

(圖三：人腦與 AI 對奕，鉅亨網)

下一波的科技戰該是人工智能 AI，這項科技近期漸漸擺脫，所謂機器人獨立鐵金剛。它結合到農業，可以用科技管控蓄牧；它結合到金融業，可以當語音服務天使，加強一般性的產業管理與創新。AI 正開始以大數據智慧，輔助的型態切入各產業，無人車、無人戰機、無人駕駛的客機、與馬斯克登陸居住火星的理想？川普這 8 年兩任真要長期貿易大戰，就與 5G 與 AI，AI 的牽連更大。未來這些想像不到的發展更快；中外產業領袖們大多認為，5G 擴散後、AI 加速發展，將會每 3 到 5 年出現一輪新科技產品。而就以大陸或台灣而言，企業家說與其花費幾十年時間專注、投入幾百億資金從根研究，不如成立併購基金加速進度？時機尚未成熟這些多是說的而已、做得還少。反過來現在現實是，貿易戰爭一定打到 IS 的總量，因此消費者流動性需求會減少，經濟成長受壓抑。但因這項戰爭，影響阻礙到科技發展與投入，因此 I 也受到影響。當 IS 受到一定程度影響後，便會波及 LM 部門；它們是貨幣供給與需求，金融市場利率、匯率、股票、公債。目前首當其衝的是匯率，因為預期心理使然，各國貨物為求價格競爭力，因此跟著貿易對手國貶值。

媒體或是文字稿多說，現在進入「匯率戰爭」？股市大空、特空？這種發展的確驗證了 IS-LM 的證明？未來川普繼續攻城，只有兩個方向，科技與實所有經濟活動 IS，這兩個部門。科技戰是高手過招，將華為納入國家級戰爭中，是國安層次的；它已經威脅到全面性的國家安全。除非它已經擴散，否則對一些枝節再打下去、事倍功半。美國司法部在 2019 年對華為子公司、與任正非女兒任晚舟控告竊取等 23 項罪名；美國政府還在 5 月以華為為指標，與多數國家會議通過資訊安全通則、國安層級守則；還將華為威脅納入貿易談判重要和解議題。美國對於 5G，或對於華為通訊系統，幾乎已經到驚慌失措地步？它已經遠勝於高通？5G 有藏著全球安全的秘密？

(圖四：高通股價被蘋果捧上來的？，鉅亨網)

5G 的另一個巨頭美國高通，原本在美國政府「反反壟斷」壓力下，股價呈現長期低迷。2018 年起與美國政府一起，陷入全球 5G 酣戰：它與蘋果專利官司結束後，兩家公司協議合作，導致高通股價大幅上揚；2018 年由 73.63 美元 / 股，攻到近期 90.34 美元 / 股。這與 2017 年 1 月被司法部壓著打、當時股價 48.5 元 / 股，大概相差一倍。回顧當時，美國司法部除控訴其專利費過高，妨礙同業專業晶片競爭發展：下令高通與同業談判。當時司法部還在調查，另外 5 家中國企業，如「海康威視公司」。

肆、結論：鷹爪已經往 IS 延伸！

(圖五：全球電子最大代工鴻海股價，鉅亨網)

到目前為止，川普戰爭火力依然集中在 5G，尚未碰擊到 AI 全面；但是全球匯率還在飄搖過海，股價也是自顧不暇。很顯然戰爭延伸到 IS 部門，或說影響 IS 部門的速度遠快於影響科技戰，搞得 LM 部門人心惶惶。因為科技研究需要實驗室、需要時間，股票、債券哪需要這麼多時間去反應？尤其是外資世界熱錢，大概已經成為無頭蒼蠅，到處亂飛一通？一年配 10 元 / 股股利的績優股，管它匯率是否谷底，連殺 10 幾天；全球最大代工廠、一股 2 美元股價也是殺無赦。最後？過半年之後當然還是無言，因為又是殺錯了？？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)