【邱志昌專欄】大空頭：莫等「大難臨頭」！

壹、前言

前人民銀行行長周小川講得沒錯，如果川普還是一樣蠻橫做事，他會很快碰到矛盾；因為目前作為，漸漸會出現在貨幣銀行學、經濟學的理論與事實矛盾。這會使個體經濟學的供需蜘蛛網理論，呈現供需輪迴發散現象；也可能使總體經濟學出現失衡，隨時找不到均衡點，還有貨幣政策出現歧異。在財經衝鋒陷陣時，或許不必顧慮太多；但領導者有時需要暫停攻勢，想一想全盤的布局是否有矛盾？例如美元指數的變化，目前就是一個象徵；通常停止 Fed 升息的貨幣政策，或是緊縮貨幣政策有所轉變，美元指數是會下降的；但是目前的狀況卻是相反，美元指數蠢蠢欲動。

這一個反常的臨界點，貨幣金融面與實質生產面，多出現有利美元上揚因素；貿易戰爭使得，實質面發生巨大的轉變，發生逆向重大變化。最有可能的是企業家不看好了資本支出，不敢再度對實體產業投資。企業資金以最強地位貨幣美元保留，或是紛紛停泊到美元。結果是全球熱錢漸漸回流到美元，造成美元強勢。尤其是亞洲企業家，一般多在境外保留美元以便日常交易，現在受到貿易戰爭影響，於是不動用、累積在外的美元更多。加上投資銀行對市況保守，於是形成美元回流，最後成為短期羊群趨勢。

（圖二：道瓊股價指數日曲線圖，鉅亨網）

再來如果美國的內需市場因為關稅加成，物價需要調漲？這可能是川普在打貿易戰爭，可以想到、但不願意見到的。消費者的強勢美元是，可以免除一些 CPI 指數的上揚。今年以來，美國 CPI 指數年增率大多在 2% 以下；雖然美元強勢，但 CPI 年增率要升高到 2% 以上似乎不易。川普競選及上任期間大多偏好弱勢美元，最高指數約在 2017 年初的 103.3，目前指數在 98 以上，正常發展還不致於向上直衝；但是現在來到異常時候了，羊群的現象慢慢顯著，這對美國貿易赤字的發展不利，出口價格會上升；依據經驗股市也會持續下跌，如果美元不斷走強，美股是會走入長空，或是全球再來一次股災的？

難道這是一個弱弱強食的世界？不管對方如何、唯美國獨大？又是裁判、又是執行者、命令者，莫非 WTO 已經關門了？還是已經完全淪陷？以歐美為主的 WTO 對於貿易戰爭不聞不問？還是中國缺乏 WTO 條款的研究者，只有挨打？全球新興國家多享受了，美國內需市場的好處；造就自己國家繁榮，但即使如此，美國就可以一意孤行？或許在這一次 2008 年金融風暴下，美國經濟遭受到空前、遞延性的漫長影響太大；而且意識形態完全不一樣的中國，又在東太平洋崛起成為長期競爭者，因此窮其洪荒之力，就是要扭轉這種趨勢。內部的困窘與外部的威脅使美國人民忿忿，於是川普的極端政策，比歐巴馬更為強悍與高調政策，獲得多數美國基層人民支持，於是越來越極端與火熱。在亞洲一定會有資訊不對稱問題，根本不知道美國一般民眾的心理。要研究中美貿易戰爭，中國需要徹了解為何川普會獲取美國人民支持？這才是問題的根本所在？冰凍三尺非一日之寒，試問美國為何對中國經濟行為如此憤怒？

但即使是如此，川普會不會酣戰於貿易戰爭，而使得全球經濟陷入萬劫不復，美元指數是一個指標。一般人只能見到，劉鶴與美國財長有說有笑，見不到真正交鋒的情景。這種商業談判不太可能見拔弩張的，商業的賽局通常沒有「囚犯困境」，通常只有「納許均衡」，只是現在納許均衡點是在哪裡？主觀判斷，這均衡點應該就是在近期的，美國對中國要求 3250 億美元進口商品，也要課徵 25%；這是 IS 與 LM 兩格系統的臨界點；再下去 IS 部門的殺傷力就穿牆到 LＭ，全球金融市場的穩定可能不保，川普不可能不知道，這個指標就是美元指數。一旦指數穿透 103.3 之後，貿易戰情況若持續惡化，指數要看見 110 點恐怕非無稽之談，這也之所以川普拼命，對 Fed 的緊縮政策喊停；他要將這場戰爭侷限在 IS 部門。

（圖三：台股加權股價指數曲線圖，鉅亨網）

根據上述的主觀，這似乎意味著發生金融風暴的機率不大，全球匯率的均衡點似乎也不遠了。7 元以下的人民幣匯率，及目前 31.12 左右的新台幣，是亞洲匯率貶值的一個底線。這也代表外資在台股提款，可能是因為停損行為、做錯機率高；因為接下來這些績優股，多要配發現金股利。鴻海、台積電等現金股利多有不錯現金股利，而且是分次配發，一旦賣掉不知道能否以低價購回。只要觸底上揚，加上匯率不再貶值；熱錢將停止售股。只就關稅戰爭而言，不知道是否還有比這次橫掃，中國 3,250 億美元出口商品還大的利空。當然貿易戰爭不會因此就結束，但是關稅最大利空是否暫時出盡？這是預測股市有第二次金融風暴，長空在即需要戒慎恐懼的。

（圖四：前中國人民銀行長周小川，鉅亨網）

周小川先生講得沒錯，川普最好不要走進經濟學的矛盾中；凱因斯經濟學的消費者理論，就有「節儉的矛盾」理論；就是個人越省錢，則國家經濟成長會越低。前者是個體經濟，後者是總體經濟觀點；兩者矛盾。目前幾乎砍到見骨，美國的關稅警鈴已經觸動美元指數。別忘記金融財富的變化，遠比關稅要敏感快速龐大。川普是要在 2,000 億美元＋3,250 億美元中，爭取經濟利益？還是要美國驚人的股市財富中，每天數以千億或兆計美元折損？答案非常清楚，股市金融定的防火牆，就是見大好就暫時收攤；關稅大戰即將有妥協機會。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)