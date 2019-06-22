FATF 最新監管指南出爐！要求全球加密貨幣交易所須分享客戶資料

國際組織「防制洗錢金融行動小組」(FATF) 於 21 日發布有關監管加密貨幣的建議。這個最新的指導方針將針對國家、虛擬資產服務提供商，以及周邊產業服務業者作為規範主體，要求「虛擬資產服務業者」在移轉企業之間的資金時，必須傳送有關他們客戶的資訊。

致力於打擊洗錢與恐怖主義融資的 FATF 已完成一份對本身 37 個成員國有關監管加密貨幣的建議，並發布相關標準，前述的「虛擬資產服務業者」是包含加密貨幣交易所在內，因此按照 FATF 的建議，全球各地的加密貨幣交易所將首當其衝。

這份最終建議使得 FATF 在 2 月時提案中，具有爭議的內容正式成立，該提議指出，各國應該確保加密貨幣企業在匯款時必須做到以下這點：「… 獲得並持有所需和精確的源頭方 (匯款方) 訊息和受款方 (收款人) 的訊息，並將訊息提交給受款機構… 如果有的話。此外，各國應該確保受款機構… 取得並保存所需（不一定準確）的匯款方資訊以及所需和精確的受款方資訊…。」

根據新的準則，收受款各方所需提交的資訊包括:

(1) 匯款方的姓名

(2) 匯款方的帳戶號碼，其帳戶是用於處理該筆交易 (例如虛擬資產錢包)

(3) 匯款方的實體 (地理) 住址，或國家身分號碼，或具有出生日期和地點的客戶身分號碼 (並非交易號碼)

(4) 受款方姓名

(5) 用於處理這類交易的帳戶的受款方帳戶號碼（例如虛擬資產錢包）

FATF 在公開聲明中表示，濫用虛擬資產的犯罪與恐怖主義威脅，已成為一個「嚴重且急迫」的問題。FATF 希望各國立即採取所建議的行動，FATF 將監督各國和相關服務提供商實施新措施的實踐狀況，該組織將給各成員國 12 個月的時間，並於 2020 年 6 月向各國就這 12 個月的執行發展進行審查，而當服務提供商怠於履行相關義務時，FATF 主張應實施制裁和其他強制執行措施，以貫徹 AML / CFT 之義務，報告書並強調未來國際合作的重要性。

個別國家在決定是否禁止相關虛擬資產活動時，FATF 建議仍須根據自身對風險和監管環境的情形，或為完成其他政策目標來綜合評估。

而所謂的轉帳規定 (travel rule) 是對國際銀行代表客戶進行匯款時的長期規定。但區塊鏈產業的支人士者認為，若把它實施於加密貨幣，將損害使用者的隱私。

執法建議

這份指引規定還建議，使用加密錢包匯款的個人也可能成為特定的虛擬資產服務提供商，因此也必須取得執照：「如果虛擬資產服務提供商是自然人，那麼應該要求在司法管轄地中取得執照或註冊，這由各國考量多種因素進行判斷。」

FATF 表示，如果一個自然人只是使用加密貨幣買進商品或服務，或是進行一次性的兌換貨幣或轉帳，那麼就不是虛擬資產服務提供商。

FATF 還讓各國可選擇要求在他們司法境內提供產品或服務的外國虛擬資產服務提供商向合適的政府當局進行註冊。

這份指引還規定，「主管當局應採取必要的法律或監管措施，防範犯罪分子或他們的相關人士組織持有或成為重要控制利益的受款方，或在虛擬資產服務提供商中掌握管理功能」，而「這類措施應包含要求虛擬資產服務業者尋求當局事先核准股東、企業營運與結構的重大調整」。

這份規定甚至還處理那些想要刻意模糊加密貨幣匯款者的服務，表示各國應該確保這類服務商要不是管理、或減輕有關使用混合器、混幣器或類似工具進行轉帳的風險。文件內容指出：「如果虛擬資產服務提供商無法管理或減輕有關涉及這類行為所造成的風險，那麼虛擬資產服務提供商就不應被核准從事這類行為活動。」

FATF 還表示，虛擬資產服務提供業者還必須有能力凍結或禁止遭到制裁的個人的交易。

短期影響?

Chainalysis 等數據分析業者已警告說，當前的正式規則不會提高透明度，反而會刺激服務商關閉或躲避監管。不過由美國所領導的 FATF 仍繼續推動相關措施，美國財政部長 Steven Mnuchin 在 21 日於佛羅里達州奧蘭多所舉行的全體會議中表示，這將協助金融科技產業比「流氓政權與對非法作為人士同情者」領先一步。

Steven Mnuchin 表示，「我們將不允許加密貨幣成為類似秘密帳戶，我們將允許合適的運用，但我們將不會容忍 (加密貨幣) 被非法活動持續運用。」

值得注意的是，FATF 的防制洗錢政策建議並非具有法律約束力，組織成員國是藉由通過本國的法律或進行規範來採取 FATF 的建議。然而，無法遵守 FATF 標準的國家可能會被列入黑名單，會對他們的外國投資造成影響。

FATF 方面表示，在日本福岡舉行的 G20 會議上，各國財政部長和中央銀行長均表示支持 FATF 在監管虛擬資產和服務提供者的行動。「今天，FATF 成功實現了各國於 G20 會議對於監管虛擬資產及有關業者的呼籲，並進一步向表達其冀望各國在 AML / CFT 監管方面，需制定強而有力的監管架構」，FATF 稱，將繼續採取措施，確保有效監管和監督新技術被使用的方式，包括在虛擬資產方面，以減輕相關的洗錢和資助恐怖主義風險，並支持全球金融服務部門的改革。

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